"Los frutos rojos son rentables para el campo asturiano", afirman los expertos

La posibilidad de que la producción de arándanos se acabe convirtiendo a futuro en uno de los grandes motores económicos del campos asturiano arraiga cada año con más fuerza. Las previsiones presentadas ayer en Villaviciosa apuntan en ese sentido. "El mercado va a ir a más en los próximos años y la demanda sigue muy por encima de la producción", aseguraron los expertos en la jornada técnica organizada por el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) en el Ateneo Obrero, con motivo del Festival del Arándano y los Frutos Rojos que se celebra este fin de semana.

El escenario es, por tanto, optimista, aunque no está exento de retos, como dejó patente la ponencia del chileno Jorge Esquivel, director de Bluberries Consulting. La aparición de nuevos mercados, como Asia o Perú, obliga a los productores locales a seguir mejorando para no quedarse atrás y ampliar su nicho de mercado. Solo China cuenta con cerca de 80.000 hectáreas de producción y "no exportan porque lo consumen todo ellos. En cambio, Perú lo vende todo fuera", detalló.

En el caso de España, señaló el investigador asturiano Juan Carlos García, "en la época de verano no se produce ni la mitad de lo que se consume". Precisamente, un informe sobre el arándano presentado por el Serida hace unos meses, y firmado por él junto a Guillermo García González de Lena y Marta Ciordia, planteaba adelantar la producción a los meses de verano; hacer un cambio varietal, ya que algunas de las variedades que se utilizan actualmente en Asturias ya no son demandadas por el consumidor; controlar los riesgos climáticos, y minimizar el periodo improductivo para maximizar la productividad.

El experto destacó que "el arándano es un producto rentable y no es necesario compatibilizarlo con otros alimentos", al igual que ocurre con la mora o con la fresa. Este último fruto rojo es quizás el más conocido, pero en Asturias solo hay una decena de hectáreas en producción.

En su opinión, una de las razones para que el sector crezca lentamente es que en la región "no hay mucha tradición de fruticultura y cuesta que la gente se anime". "Se tiene la idea de que la fresa solo es de Huelva, pero aquí se podría producir de gran calidad y venderse a un mayor precio", afirmó. Al tratarse de un cultivo intensivo, "no se necesitan grandes parcelas como para los manzanos o les fabes. Con una o dos hectáreas ya te da rentabilidad", explicó. "Además, es un cultivo cada vez más tecnificado y la mayoría se produce fuera de suelo", aseveró

En este sentido, una de las mejoras esenciales a tener en cuenta en toda la producción de frutos rojos es hacerla bajo cubierta. "Este año está siendo más bien malo por la climatología adversa. Hubo poco sol y mucha humedad, pero estamos en Asturias y ya sabemos que estas cosas pueden pasar. Al producir bajo cubierta tienes más garantías de que la producción salga adelante", afirmó

En la jornada técnica también participó María Teresa Ramírez, jefa del área de Frutas y Hortalizas e Indicaciones Geográficas de la Subdirección General de Comercio Internacional de Mercancía, quien habló de "El sector de los frutos rojos ante el reto de la exportación". Por su parte, Víctor Martínez, de Cropclean, presentó "Soluciones residuo cero y ecológicas para el cultivo del arándano". Durante la mañana hubo varias rondas de reuniones entre empresas, entidades y productores a cargo de la antena de la Cámara de Comercio de Oviedo en Villaviciosa.