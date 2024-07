García de la Concha se hace eterno en Villaviciosa: "Me abruma tanta gratitud"

Dice el rico refranero español que "nadie es profeta en su tierra". Aunque, como para todo hay excepciones, Víctor García de la Concha es, sin duda, una de ellas. El ilustre académico no solo es reconocido en su localidad natal, Villaviciosa, sino que ésta le ha rendido tributo en numerosas ocasiones. Cuenta el filólogo con la distinción de Hijo Predilecto, le han dedicado una calle, esa que él recorre siempre en silencio cada vez que viene a Asturias, y el instituto local lleva su nombre. Desde ayer, además, una placa en la vivienda que lo vio nacer ensalza la trayectoria que ha desarrollado a lo largo de los años en pro de la lengua española. "Me faltan las palabras, porque me abruma la deuda de gratitud que tengo por lo que la Villa me ha regalado", reconocía ayer.

García de la Concha nació en la calle del Agua hace 90 años. De la noticia se hicieron eco los periódicos de la época, como recordó ayer el cronista oficial, Miguel González Pereda, durante el acto que se llevó a cabo frente al inmueble. "Necesitamos maestros a los que seguir y héroes a los que imitar. Para nuestro gozo, nuestro héroe vuelve a la Villa siempre que puede, siguiendo las campanas que sonaban en el momento de su nacimiento", destacó.

Un héroe, García de la Concha, marcado "por ese carácter casi sacramental que imprime y procura el nacer en Villaviciosa. Un sentimiento de pertenencia que inculca y transmite a sus hijas, a las que les hizo prometer que cuando él falte seguirán llevando a la Villa a sus hijos porque quiere que sus nietos tengan esa referencia", añadió.

Porque, a pesar de haber pasado gran parte de su vida fuera de Asturias, García de la Concha es maliayés y de esa condición hace gala cada vez que le es posible. Ayer, sin ir más lejos, demostró que el idilio que tiene con su localidad de origen es sólido cantando primero "Villaviciosa hermosa" y, posteriormente, el himno de Nuestra Señora del Portal durante las dos actuaciones que realizó la Coral Capilla de la Torre durante la mañana.

"Estoy verdaderamente conmovido. Os agradezco muchísimo, infinito, que estemos aquí reunidos. La Villa tiene una tradición secular y, efectivamente, desde el siglo XIV vivía mi familia ya aquí. Por tanto, para mí no es una villa más, no es una ciudad más. Éramos aquellos niños que corríamos por el parque y el Güevo, y eso no lo he olvidado nunca", afirmó, emocionado después de descubrir la placa en la fachada de la que fue su casa.

Durante su infancia, recordó, "jugábamos al fútbol con unas pelotas hechas con trapos viejos". Y durante años se despertó con el sonido de las madreñas de los trabajadores que iban a El Gaitero. En el colegio San Francisco descubrió su pasión por las letras, gracias a un maestro que todos los días les leía fragmentos del "Quijote", pero en 1945 su padre ganó las oposiciones de juez comarcal y se fueron a vivir a Galicia. Aún así, la semilla estaba plantada.

En 1992 ingresó en la Real Academia Española como miembro de número, ocupando el sillón con la letra "c", y solo siete años después fue elegido director. Aquel día recibió una llamada del por entonces Rey de España, Juan Carlos I, quien le pidió que se dedicase únicamente a América. Una responsabilidad que cumplió con creces y por la que fue nombrado caballero de la Orden del Toisón de Oro allá por 2010.

Tras una primera parte frente a la casa en la que nació, con actuación del gaitero José Ángel Hevia incluida, el acto se trasladó a la Casa de los Hevia. Inmueble que, como destacó el alcalde, Alejandro Vega, siempre estará ligado también a García de la Concha, pues su mediación ante el entonces ministro de Cultura permitió ejecutar la obra de renovación. "Querido don Víctor, Villaviciosa, de nuevo, agradecida", afirmó el regidor.

En el homenaje también intervino el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño. "Al éxito de la lengua española han llevado muchos factores históricos, pero también han contribuido muchas personas que se han entregado con pasión y han adquirido un compromiso vital con su análisis, estudio y normalización. Ese es el caso de Víctor García de la Concha", dijo.

Para la vicepresidenta del Principado y presidenta en funciones estos días, Gimena Llamedo, el descubrimiento de la placa en honor a Víctor García de la Concha demuestra "el cariño que le profesa su tierra". "El reconocimiento por parte del pueblo es unánime y lo hemos visto en la mañana de hoy. A cambio, él también responde a ese aplauso público con calidez y generosidad. Porque allí donde va, hace gala de su condición de maliayés, siempre orgulloso de sus orígenes. Ese es el mejor ejemplo de ese compromiso, ese arraigo, que don Víctor tiene a esta tierra", afirmó.

Víctor García de la Concha estuvo arropado durante la mañana por sus dos hijas y por varios de sus nietos, así como por numerosos vecinos y amigos que quisieron estar presentes en un homenaje tan emotivo. Entre ellos, Pedro García Barreno, secretario de la Real Academia y encargado de glosar su figura. Otros como Agustín Hevia o los propios Reyes de España le trasladaron su cariño por escrito.

En el acto además de la Coral Capilla de la Torre, también colaboró la bandina de la Banda de Gaitas de Villaviciosa.