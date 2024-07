El mejor arándano de la región se logra en Nava: "El secreto es trabajar y tener la finca al día"

Cosechar el mejor arándano de Asturias no es fácil, y hacerlo en la mejor plantación de la región, mucho menos. Arándanos El Bregón, de Nava, firmó ayer un triplete histórico al hacerse con todos los galardones (mejor fruto, mejor plantación y mejor plantación ecológica) del Festival del arándano y frutos rojos de Villaviciosa. "No soy capaz de hablar, estoy muy emocionada. No me lo creo todavía porque no contaba con nada", reconocía María José Camino, después de acceder por tercera vez al escenario instalado junto al parque Ballina.

La productora empezó en esta aventura hace nueve años con menos de una hectárea y ahora cuenta con 4.700 plantas de siete variedades distintas. El secreto, en su opinión, para lograr una calidad casi excelente, tanto en el arándano como en la plantación, es "trabajar, trabajar y trabajar; y poner todo el empeño para que todo salga bien. Tener la finca al día y tratar de tenerlo todo en orden".

Una fórmula que a ella le ha dado más que buenos resultados, teniendo en cuenta que ya se había alzado con el premio al mejor arándano en la edición de 2022. Desde entonces ha realizado varias mejoras en la finca, como cubrir parte de las plantas. "Tuvimos una granizada hace unos años que nos destrozó todo y tenemos previsto tapar más, pero vamos poco a poco, porque somos solo la familia. Mi marido y nuestros hijos que nos ayudan", indicó.

Entrega de premios de los concursos del festival de arándano de Villaviciosa. / A. García-Ovies

En su opinión, el Festival de Villaviciosa es "una maravilla. El Ayuntamiento es increíble, fomentando el consumo del arándano, cuidándonos a nosotros... Es impresionante". Además, "cada día se ve que se consume más. Nosotros no podemos quejarnos para nada de las ventas, nos fue muy bien este año".

En Sodeavi, empresa local, el balance ayer también era más que positivo. "El sábado acabamos los arándanos, y las fresas estuvimos a punto. Tuvimos que ir por la tarde a por más. Se nota que la gente está gastando y que el festival está consolidado, porque vienen muchos visitantes específicamente a esto", explicaron sus dirigentes.

Esta edición hubo una treintena de expositores, de los que trece optaban al premio al mejor arándano y cinco se habían presentado a la categoría de mejor plantación.

Además, ayer se entregaron los premios del concurso de repostería para no profesionales, en el que hubo doce participantes. El ganador fue Pablo Roibas, con una tarta con base de chocolate. Por detrás finalizaron Víctor Vivar, Virginia Sosa-Díaz y Michael Hole.