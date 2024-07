Luis de Valdés presenta su nueva novela, «Corvus», a caballo entre Córdoba, Madrid y Villaviciosa

A pesar de residir gran parte de su vida en Madrid, para Luis de Valdés Villaviciosa es «una fuente de inspiración constante». No solo por su historia, que «invita a profundizar en ella», sino «por su entorno absolutamente mágico». Paisajes y rincones que esconden, entre otras joyas, una gran patrimonio prerrománico que han servido al escritor como origen de su nueva novela, «Corvus», presentada este lunes en la Fundación Cardín en La Librería de la Villa.

La novela, ambientada a finales de los años ochenta, está protagonizada por Diana Salgado, una detective brillante que tiene que valerse de su compañero para hacer frente a los estereotipos de la época, a pesar de su indiscutible inteligencia. En este caso deberá enfrentarse a un ladrón de guante blanco que va dejando en cada golpe pistas de sus próximos objetivos, entre los que se encuentra el tesoro de la mezquita de Córdoba. «Tuve que hacer una importante labor de investigación y documentación, no solo sobre la historia de Córdoba, sino también sobre la de Villaviciosa porque el protagonista encuentra su amor por el arte cuando descubre el prerrománico maliayés», explica De Valdés.

Es, por tanto, una historia a caballo entre Villaviciosa, Madrid y Córdoba. Una amalgama de intrigas, enigmas y reflexiones destinadas a cautivar a los apasionados de la novela negra.

«Corvus» es la primera parte del desenlace final de la trilogía de «El pintor de luz». «Me considero un escritor de éxito, no porque venda más o menos, sino porque al público al que está llegando, que es verdad que está teniendo buena acogida, está respondiendo muy bien. Al final como no tengo ningún objetivo concreto más que escribir y que la gente pueda pasar un momento entretenido, me doy más que satisfecho», afirma.

De Valdés se encuentra ya trabajando en la tercera parte de esta trilogía y ya tiene en mente cuál podría ser su próxima publicación, que, adelanta, no tendrá nada que ver con la novela negra. «No pretendo especializarme en novela negra, después de que se publique el tercer libro mi intención es dedicarme a otros géneros. Tengo en mente una historia sobre el proceso de abandonar un país tercermundista y dejarlo todo para buscar un futuro mejor. Eso me permitiría tocar muchas cuestiones de ámbito social, cultural, humanitario...», adelanta.

En otoño presentará, además, «Los reyes sin reinos y otros cuentos», en los que narra, por ejemplo, la historia de Gutierre de Hevia y Valdés, primer marqués del Real Transporte y primer vizconde del Buen Viaje.

De Valdés lleva escribiendo toda su vida, aunque no fue hasta hace unos años cuando se decidió a dar el paso de intentar publicar. «Para mí escribir respondía a una necesidad, me hacía bien. Tenía una serie de relatos, que enseñé a Víctor García de la Concha, quien fuera director de la Real Academia Española, y me dijo que tenían valor y que debería publicarlos. No lo hice en ese momento, pero sí que es verdad que me dio una inyección de confianza importante. Fue ahí cuando me surgió la idea de la pareja de detectives con un papel especialmente destacado de la mujer», recuerda el escritor, quien, teniendo en cuenta la respuesta de los lectores, no pudo tomar mejor decisión.