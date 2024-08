Los mariscadores de Villaviciosa lanzan la voz de alarma: "La ría está cada vez peor"

Estupor, indignación y muchas dudas. Eso es lo que ha provocado en Villaviciosa la decisión de la Demarcación de Costas de conceder a una empresa privada autorización para realizar un cultivo marino de preengorde de almejas fina y japonesa en terrenos del dominio público marítimo-terrestre de la ría. "No lo entiendo, es algo que no me entra en la cabeza. ¿Cómo puede ser que después de tantos años no se hayan logrado recuperar las almejas en la ría y ahora den permiso para esto?", se pregunta José Manuel Estrada.

El maliayés conoce la ría como nadie. Actualmente es el único mariscador que sigue en activo, de la docena que estaban dados de alta cuando se cerró el estuario a esa actividad. Desde entonces, muchos se han jubilado y otros han decidido buscarse la vida en otros ámbitos. Por eso, critica que no se haya invertido "nada en todos estos años. Los estanques de tormenta no sirven para nada y, encima, como soy el último que queda me quitaron las subvenciones". "La ría cada vez está peor. Las almejas no salen adelante, cada vez hay menos xorra blanca... Yo, de momento, sigo yendo al cebo, pero no sé lo que aguantaré", reconoce.

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies también subrayó ayer su estupor por la autorización de actividades marisqueras cuando la ría lleva cerrada más de doce años por los vertidos continuados de aguas fecales. Cierre, dicen, que se omitía en el proyecto "con premeditación debido a sus implicaciones directas sobre cualquier proyecto de acuicultura en el estuario".

No solo eso. Los datos de los análisis realizados por la administración autonómica hace dos años muestran "una calidad de las aguas que no llega ni a buena. Con zonas en las que sus sedimentos contienen una alta concentración de metales pesados y ausencia de actividad biológica". "La zona donde se ubican las parcelas del proyecto se encuentran dentro del área de análisis periódicos a la carne de molusco, con valores muy altos de contaminación orgánica, lo que los hacen inviables para el consumo humano", aseguran. Eso sin olvidar que "el problema de los vertidos genera graves daños económicos, sociales y ambientales al conjunto de actores del entorno de la ría".

Asimismo, advierten de que podrían no disponer de "los medios suficientes y adecuados para evitar la dispersión de las almejas japonesas en la ría por la rotura de los envases para su engorde".

Por su parte, Ignacio Alonso L. Iñarra, del colectivo "Protejamos nuestra ría", explica que el proyecto considera ese espacio como "un lugar de cría de las dos especies de almejas para su comercialización como ‘alevines’, destinados a la repoblación en otras rías donde se desarrollen como adultos (sin problemas de contaminación previa a su comercialización). Dichos ‘alevines’ son los que se han utilizado repetidamente en las repoblaciones fallidas que se han realizado en el estuario maliayés", añade.

El proyecto ha conseguido ya el permiso de Costas, pero todavía espera por la aprobación del Principado para ser una realidad. Desde la Consejería de Medio Rural declinaban hacer ayer declaraciones. Por su parte, el Ayuntamiento de Villaviciosa anunció que recurrirá en caso de que la iniciativa salga adelante.