San Martín del Mar, tajante contra el plan del criadero de almejas: "Están vendiendo la ría"

La explotación privada de la ría de Villaviciosa sigue cosechando detractores. Los vecinos de San Martín del Mar, donde se plantea ubicar el criadero de almejas que acaba de conseguir la concesión de la Demarcación de Costas, mostraron ayer su total rechazo a esta iniciativa que, advierten, afectará "a una zona de gran actividad marítima". "Es una de las zonas más destacadas de la ría, por donde pasan muchas embarcaciones durante el verano y que verá totalmente afectado su paisaje con este proyecto", aseguran en la asociación vecinal.

Consideran que la concesión de los terrenos es la clara definición de cómo funciona la gestión del estuario maliayés. "Todas las consejerías que tienen alguna responsabilidad sobre la ría trabajan independientemente unas de otras, no hay comunicación entre ellas y cuando hay algún problema se lavan las manos. No van al unísono y no hay ningún tipo de gestión", opinan. Muestra de ello es que "la Reserva de la Ría aprobó la propuesta porque no hay nada en el instrumento de gestión integrado (IGI) que lo impida, pero es que este documento está sin actualizar desde 2014 y quien debe hacerlo, que es el Foro de la Ría, lleva sin convocarse desde hace tres años", aseveran. Sobre la relación que el promotor dice tener con la zona también son contundentes. "Nunca se le vio por aquí y nadie lo conoce", afirman.

Para los vecinos aprobar este proyecto es "vender el trozo más importante de la ría de Villaviciosa por unos euros al año". "Todos sabemos de dónde viene la contaminación, de las aguas fecales. Villaviciosa duplicó en los últimos años su población y el sistema de saneamiento sigue siendo el mismo. Se iba a hacer el descabezamiento de los arroyos y no se sabe nada, del saneamiento de la margen derecha tampoco. Y encima de que no se está haciendo nada, que veas que te van a poner esto delante de casa...", lamentan.

"La reserva de la ría, insisten, está perdiendo todo el valor que tiene", inciden. Es por eso que no descartan acudir a la Unión Europea en caso de que el proyecto siga adelante. Recuerdan que la ría maliayesa es "Reserva Natural Parcial" y está incluida en la lista de Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR). "A ver qué opinan de lo que se está haciendo aquí", dicen.

Tanto vecinos como mariscadores cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Villaviciosa. El PSOE presentó este miércoles a Pleno una moción de urgencia para mostrar su oposición al proyecto y anunciaron que en caso de que este sea aprobado por el Principado tomarán las medidas oportunas. La dirección general de Pesca será la que tenga la última palabra. La institución cuenta ya con todos los informes pertinentes y en función de estos tomarán una decisión.

Las razones que esgrime el equipo de gobierno para estar en contra del proyecto siguen la misma línea que las de la asociación vecinal. Aseguran que "la ubicación donde se pretende instalar los parques de engorde son una de las mejores zonas de la ría de Villaviciosa para la pesca de muergos y el xorrón", por lo que la instalación "dificultaría un paso utilizado muy habitualmente".

Además, inciden, "el proyecto parece ajeno a la realidad histórica de la ría y al sistema de explotación tradicional, ignorando los problemas existentes que genera graves daños económicos, sociales y ambientales".

En concreto, señalan que el proyecto "omite cualquier referencia al cierre al marisqueo, que desde el año 2011 está vigente". Así, "esta circunstancia es fundamental, ya que las parcelas se encuentran dentro del área de análisis periódicos a la carne de molusco, que presentan valores muy altos de contaminación".

Asimismo, los vecinos reiteran que "la prioridad debe ser la recuperación del marisqueo tradicional". "Es por ello que el Ayuntamiento se adhirió expresamente a todas las alegaciones presentadas por este colectivo de forma individual y colectiva", refieren.

Por otro lado, fuentes de la Administración autonómica rehúsaron pronunciarse por el momento. "No procede hacer una valoración cuando el procedimiento aún está en trámite", indicaron.