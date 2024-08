El Mercáu de Oles, éxito de público con homenaje a las tradiciones de Asturias y a los azabacheros locales

El Mercáu Tradicional de Oles (Villaviciosa) cumple 20 ediciones rindiendo homenaje a las más puras tradiciones asturianas y este sábado abrió con gran éxito de público y con un sentido pregón a cargo de César Mencía Santamarta, nacido en León y ahora vecino de la localidad. "Oles me acogió cuando me vine a vivir aquí, lo hicieron de forma maravillosa todos los vecinos. Llegué como visitante y me quedé para siempre, me hicieron sentir como uno más de sus familias. Después de vivir en muchos lugares anteriormente como en la India, Santiago de Compostela y otros, esta ya es mi tierra”, dijo con palabras emocionadas.

El pregonero, experto conocedor del mundo de azabache, tuvo numerosas referencias a este aspecto de la cultura de la zona."Recuerdo especialmente como me acogió y la generosidad del azabachero Tomás Noval y todo lo que me enseñó sobre el oficio de azabachero, a querer al azabache", aseveró, para añadir después que fue "una de las personas más importantes de mi vida en Oles". "Me ayudó mucho a mí y también en los años 80 a dar a conocer el azabache y a ponerlo en su valor con la promoción que realizó en ferias de artesanía o con miles trabajos de abalorios, collares, ciguas, cruces, pendientes, tréboles y otros muchos. Mi sentido homenaje y recuerdo hoy para Tomás Noval Barredo y su mujer Patro”, dijo.

Reivindicó la cultura del azabache y su valor para Oles y Villaviciosa y en esa línea reclamó a la Administración "un plan de estudio serio para la apertura y explotación de nuevas galerías". Sería muy importante para la zona, destacó, donde el azabache "es desde hace siglos único en el mundo por su calidad y pureza”. Este año es precisamente una ciudad inglesa, la de Whitby, la invitada a esta cita de Oles, pues ambas localidades comparten tradición azabachera.

César Mencía invitó a participar con ilusión en las celebraciones, Fiesta de Interés Turístico Regional, y agradeció a la comisión de fiestas y a su presidente, Yonathan Solares, "que se hayan acordado de mí para dar el pregón, es un orgullo". Subrayó asimismo la "ilusión, cooperación y hermanamiento vecinal por el ejemplar trabajo de organizar este mercáu y romería" y animó a "que lo podamos disfrutar todos durante el fin de semana con sana alegría y convivencia en Oles".

El pregonero estuvo acompañado por el alcalde Alejandro Vega, por Yonathan Solares, presidente de la Comisión de festejos de Oles y por concejales maliayeses. Todos ellos felicitaron a los miembros de la comisión organizadora por su trabajo e invitaron “a vecinos y visitantes a disfrutar de una fiesta indispensable en el verano de Villaviciosa, convertida ya en referencia asturiana, en un perfecto resumen para revivir y conocer la antigua riqueza rural, cultural y artesanal de Asturias, que mantiene la esencia de siempre, pero ofreciendo cada año nuevas actividades”.

El mercáu, que prosigue mañana, domingo, cuenta con multitud de actividades donde se pueden ver casi centenar de puestos con demostraciones en vivo de talleres y oficios tradicionales asturianos como el madreñeru, un ferreru, una filandera o un cesteru, entre otros. Además cuenta con artesanos de azabache, trabajos en madera, cuero, cobre, piedra, artesanía tradicional asturiana, demostraciones de como hacer ‘facines’ a mano o conocer cmo era la vestimenta asturiana, entre otros muchos alicientes.

Una romería con animación de música tradicional asturiana, donde no faltan actividades para niños, humor, bailes asturianos, sones de gaita y tambor, tonada y citas con gran aceptación de público como la exhibición de arrastre de caballos, tiro con gomeru, paseos en xarré y burro o concurso popular de escanciadores de sidra. No faltan los mejores sabores de gastronomía en un chigre asturiano con “cocina en vivo” para uno de los festejos más esperados del calendario estival de Villaviciosa.

Este domingo el mercado abre a las 11.00 horas y las actividades no paran hasta la noche. A las 19.00 horas actúa Anabel Santiago y a las 21.00 horas Rubén Alba.