"La gaita en Asturias siempre se oyó, pero ahora mismo decimos que se escucha"

José Ángel Hevia Velasco –en el mundo de la música, simplemente Hevia– (Villaviciosa, 1967) es un artista y académico de la Llingua, que hace 25 años, en 1998, se dio a conocer internacionalmente con su disco "Tierra de Nadie" (1998). Aquel fue un trabajo galardonado con el "Platinum Award", con más de un millón de copias vendidas en todo el mundo. Un hito para Asturias, para la gaita y para la música tradicional, que ahora Hevia quiere celebrar con una gira. El martes, 6 de agosto, a las 23.00 horas, actúa en la Semana Grande de Gijón, en un concierto en el que se esperan 30.000 personas en la playa de Poniente. En él estará acompañado por artistas como Pasión Vega, Nando Agüeros, el grupo "Beleño", "L-R", Mari Luz Cristóbal, Pau Santirso & María Vázquez y la Banda de Gaitas de Candás.

–¿Cómo se ve el disco "Tierra de Nadie" 25 años después de semejante pelotazo?

–Con ese disco dejé de vivir de la gaita en la docencia y pasé a vivir de la gaita en los escenarios. Desde entonces, empezamos una gira que nunca terminó; sin grandes atracones, pero llevamos ya 26 años de gira con esto y hemos pasado muchas cosas desde entonces, algunas increíbles.

–¿Por ejemplo?

–Hemos tocado en los encuentros con la juventud del Papa Ratzinger en Milán, ante un millón de personas, en un aeropuerto. El concierto más grande que di, solo como Hevia, fue en la playa de los Cristianos, en Tenerife, y había trescientas mil personas. En el concierto frente al Papa había más de un millón de personas reunidas, no se veía el final de la multitud. Yo era artista invitado, el artista principal era Ratzinger. De todos modos, fue impresionante y me emocionó muchísimo poder formar parte de eso y actuar delante de tantas y tantas personas. Es algo que no olvidaré con facilidad.

–¿Más anécdotas?

–Tocamos en un templo de Kyoto, en una fiesta que se hace cada 50 años, allá por el 2001. No sé si me dará para asistir a la siguiente, aún quedan 25 años, pero es una festividad budista enorme y que fue algo emocionante de vivir.

–¿Cómo va a festejar ahora el aniversario de "Tierra de nadie"? ¿Qué ha preparado para el concierto de Poniente?

–La actuación de Gijón no va a ser solo una conmemoración por los 25 años, a modo de fin de un proceso, también va a ser el punto de partida de un proyecto que durante 2025 nos va a llevar por capitales españolas y europeas. Con ella arranca además la publicación de un nuevo disco con los temas remasterizados, actualizados e interpretados por la banda actual, la que llevamos en el directo. Va a suponer el despegue de un proyecto al que le hemos puesto mucha ilusión y que creo que el público disfrutará en todas las ciudades. La actuación de Gijón sorprenderá a mucha gente y será muy bien acogida.

–Contará con Pasión Vega, ¿cuál es la conexión musical entre ambos?

–Es algo mucho más natural de lo que pueda parecer. A principios del siglo XX vivía en Madrid un gijonés llamado Juan Martínez Abades. Era un excelente pintor de escenas relacionadas con la mar, pero, además de buen pintor era músico, y componía cuplés. Compuso muchos de los cuplés más exitosos de la época y era compositor habitual de figuras artísticas como "La Argentinita". Desde hace tiempo empezó a circular por internet una partitura de "La Panderetera", que era suya. Se hizo tan popular que se esparció por toda España y la gente desconocía por completo que se trataba de una canción de autor. Es de esas canciones que ya pasaron a la tradición y se grabaron infinidad de versiones diferentes, casi siempre de música tradicional. En esta ocasión vamos a hacer la versión original de voz y piano de Abades. Por todo esto, tiene sentido que una figura de la copla como Pasión Vega esté interpretando esa partitura de "La Panderetera" con nosotros.

–¿Cree que, con su carrera, ha contribuido al aumento del gusto por la gaita?

–Puede ser, aunque no sé si me puedo considerar responsable de nada. Aun así, es verdad que cuando visito Italia los gaiteros de allí me dicen que están muy agradecidos, ya que, desde que allí conocieron mi disco, las academias de gaita se llenaron. Yo recibo esta noticia con gran satisfacción, es un honor. Habrá chavales que se hayan acercado a la gaita gracias a aquel disco de 1998 y eso me llena de orgullo.

–¿Qué escucha José Ángel Hevia en sus ratos libres, además de la gaita?

–Bastante música étnica, o de raíz o folk, como cada uno la quiera llamar. Ahí lo que tiene de magia es la conexión del individuo con su tierra, con sus orígenes, sus ancestros o sus raíces. Ahí encontramos un gran abanico de registros. Desde los mongoles con su música del interior o incluso la música de arpa andina. Me encanta la conexión del individuo con la tierra, con la música de raíz, con la esencia, y no hace falta que sea una música de gaita. Con la música tradicional pasa un poco como con los quesos.

–Explíquese.

–A mí me encanta cualquier queso del mundo. Cuando pruebas uno te transmite una información del paisaje de la zona. Los pastos si hay vacas serán más llanos, si hay cabras serán más montañosos, si hay ovejas habrá más ganadería extensiva… Los modos de vida y demás cosas se transmiten a través del queso. Cuando escuchamos música tradicional, sea de Calabria o de Finlandia, tanto el modo de vida, como la etnia, como los conocimientos de la gente se transmiten a través de lo que estamos oyendo. Me encanta y disfruto mucho la música de raíz de cualquier parte del globo.

–¿Qué opina del descenso de actuaciones y publicaciones del folk en Asturias?

–Siempre hay fondos de valle y picos de monte en la línea del folk o de cualquier movimiento cultural. En este momento no estamos en un punto álgido del folk, evidentemente, pero tampoco en uno bajo. Si miramos la progresión desde los años 70 hasta hoy, la cosa va mejorando, no va hacia abajo la tendencia. No puedes comparar, de todos modos, con los grandes hitos musicales de ahora.

–¿Qué piensa del auge de otros géneros y artistas como Taylor Swift o Karol G?

–No sigo en especial sus carreras, pero me alegro de que un artista disfrute de eso, por supuesto.

–¿Qué es lo más interesante que le está pasando a la música asturiana en este momento?

–Yo creo que lo más interesante es una constancia de que existe y que está consolidada ya en cuanto a transmisión generacional. En el Conservatorio, tanto en Oviedo o en Gijón, puedes estudiar la gaita y otros instrumentos tradicionales, que además cuentan con academias y otras posibilidades de formación. Todo esto garantiza la pervivencia de la música tradicional. La gaita nunca dejó de estar presenta, siempre te la encuentras en una romería, en un bautizo, una boda… Incluso en algún entierro. La gaita en Asturias siempre se oyó, pero ahora mismo decimos que se escucha. Ya la tenemos en los escenarios, con conciertos o con artistas. Ahí está el cambio que hubo del pasado tradicional a la actualidad.

–Decía Rozalén en LA NUEVA ESPAÑA hace unos días que los cantautores no están de moda, que son otros tiempos. ¿Piensa lo mismo?

–Depende. En la playa de Poniente el martes vamos a tener a Nando Agüeros. Él está a caballo entre el folk y los cantautores salidos de lo más profundo del pueblo, con una ligazón enorme con la cultura tradicional, con la ruralidad y también, con esa España vaciada. Es un fenómeno que se escapa a toda la industria musical o previsión de marketing. Nando Agüeros llena auditorios y en Cantabria, su tierra, es un personaje de una popularidad extrema. No hay ninguna fórmula en cuanto a cantautores, artistas o músicos. Al final, el público es soberano y decide qué va a ver.

