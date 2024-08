Las calles de Villaviciosa son estos días un hervidero de gente. Desde la plaza de José Caveda y Nava hasta Valle, Ballina y Fernández hay un reguero incesante de visitantes que disfruta de la programación de actividades de la Asociación de Autónomos, Comercios y Servicios (Acosevi). Se han sacado puestos de venta a la calle y, unido al tirón turístico veraniego del concejo, la afluencia supera desde el primer día todas las expectativas. "Hay muchísima gente y mucho movimiento. Es verdad que en agosto siempre viene mucha gente a Villaviciosa, pero esto es un aliciente más", aseguran los participantes.

Emi de Agustín muestra una pieza de Pepe Cuadra a Pedro Villanueva. |

Da igual donde se mire, en todas las calles se repite la misma escena. Comercios con parte de sus productos a las puertas, clientes rebuscando entre burros de ropa o estanterías y viandantes que van de un punto al otro del eje comercial de la localidad llenándola de vida. "Esto cada año va a más y a la gente le gusta mucho. Tengo clientas que llaman ya a principios de mes preguntando cuándo va a ser la Semana del Comercio en la Calle. Justo hoy (por ayer) me llamó una mujer de Galicia que se va a País Vasco pero antes quiere hacer noche en Villaviciosa", destaca Laura Jiménez, de la Cebra Coronada. Ella es una fiel defensora de esta iniciativa: "Creo que esto va a seguir creciendo porque gusta mucho". Solo hay que ver la respuesta de la clientela. "¡Qué guapo está todo!", comenta desde la puerta del local una vecina respecto a la decoración instalada este año por la asociación.

El comercio y la artesanía en la calle llenan Villaviciosa: "Hay muchísima gente"

Luis Díaz, de la tienda La Esbilla, tiene la misma opinión. "Está fenomenal. Se ve mucha gente y la gran mayoría de fuera, yo no conozco a nadie", reconoce mientras prepara una vara de hierba frente a su local. Esta es una de las muchas actividades que la asociación ha preparado para esta semana. Hasta el domingo habrá recitales de poesía, degustaciones, conciertos y desfiles de moda en distintos puntos del casco urbano.

El comercio y la artesanía en la calle llenan Villaviciosa: "Hay muchísima gente"

En La Viajera Sibarita la actividad ayer era un no parar. "Si vienes hace una hora, alucinas", indicaban. En su caso, a lo largo de estos días ofrecerán distintas degustaciones de vermú o tortinas asturianas. "Ya tenemos muchas reservas", afirman. Elena González es una turista madrileña que está disfrutando de estas propuestas. "No sabía que había nada de esto, pero me parece genial. Anima mucho a salir y pasear", destaca.

Además de la Semana del Comercio en la calle, ayer abrió sus puertas en la plaza José Caveda y Nava una nueva edición del Mercado Artesano y Agroalimentario. "Parece que arrancamos muy bien. Estábamos todavía montando y ya había gente queriendo comprar", señala Charo Cimas. Esta es la primera vez que los artesanos se instalan en este punto del casco urbano, anteriormente lo hacían en la plaza del Ayuntamiento, pero "esperamos que vaya bien". "Al final la gente pasea por todos lados y esta es una zona de paso", indica.

Cimas destaca la importancia de iniciativas como esta, que sirven para "dar a conocer el trabajo que realizas durante todo el año". Y es que "ya no es solo las ventas que hagas estos días, aquí surgen muchos encargos para los próximos meses", asegura la ceramista.