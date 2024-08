Así serán las fiestas de Peón este fin de semana: pruebas deportivas, una costillada multitudinaria y verbenas con autobuses desde Gijón

Un grupo de casi veinte jóvenes de entre 17 y 26 años decidió coger el año pasado las riendas de la sociedad de festejos de Peón para revivir las fiestas de esta localidad maliayesa. Con muchas ganas e ilusión, prepararon cuatro días de celebración en los que la invitada no deseada, y que no se perdió ni un solo día, fue la lluvia. Aun así, no consiguió aguar la fiesta a los vecinos, que acogieron con mucha gratitud que se hubiese recuperado esta tradición.

Con las ganas intactas, la comisión continuó adelante para traer este próximo fin de semana una versión mejorada del cartel que ya triunfó en 2023. "En lo que no tenemos prácticamente novedad es en las orquestas. El año pasado aguantaron la lluvia y, por hacerles un guiño, para ver si en esta ocasión podemos disfrutar de la fiesta tanto ellos como nosotros, repetimos con las mismas", explica Javier Menéndez, más conocido como Javi Peón entre sus vecinos y amigos, presidente de la comisión. El pequeño toque novedoso a la oferta musical lo pondrán, eso sí, varios Dj. "Traemos a tres de los mejores del panorama, como son DJ 3PAC y DJ Dantu, desde Gijón, y DJ Dani Vieites, que había venido ya el año pasado", explica Menéndez.

No obstante, en cuanto a novedades, sin duda la que se lleva la palma este año es el servicio de autobuses que la comisión ha preparado para que se hagan tres viajes desde Gijón a Peón, ida y vuelta. Esta fórmula ya da buenos resultados en otros puntos como Quintes, por lo que en Peón decidieron probar. "Como estamos entre Villaviciosa y Gijón, y traemos a los DJ de allí, nos han preguntado bastante, así que decidimos ofrecer el servicio", explica el presidente de la comisión. Los autobuses saldrán desde El Molinón, frente a las oficinas, a las 20.30, 21.30 y 22.30 horas, y los de regreso serán a las 03.30, 04.30 y 05.30. Todos a un precio de tres euros el trayecto.

A pocos días del inicio de las fiestas, el cupo para la gran costillada del sábado ya está cerrado y se esperan más de quinientos comensales. También ha tenido muy buena acogida la prueba deportiva que tendrá lugar el viernes, el II Trail de Peón, con unos 200 inscritos. Como toque solidario en estas fiestas, la asociación donará un euro por cada dorsal participante en el trail a la lucha contra el cáncer infantil y ha abierto la posibilidad de donar a través de la web de inscripciones con un "dorsal cero" sin necesidad de participar en la competición.

Peón ya está listo para sus fiestas. El prau, con carpa y luces instaladas, espera el gran chupinazo que a las 20.00 horas del viernes dará inicio a unas fiestas que se extienden hasta el martes 27.