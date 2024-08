Marta Castro, exconcursante de Gran Hermano VIP: "Asturias es mi sitio especial"

La influencer y exconcursante de Gran Hermano VIP, Marta Castro, ha vuelto a su cita veraniega con Asturias y ya disfruta de unos días de descanso en la localidad de Sietes (Villaviciosa), donde vivieron sus abuelos maternos, Soledad, nacida en la localidad, y Miguel.

"Conozco muchos lugares en el mundo pero, sin duda, Asturias es especial para mí. Es mi sitio preferido del mundo donde desconecto, me relajo, recargo pilas. También vosotros podéis disfrutar de ella, y con la mejor temperatura", publicaba recientemente en sus redes sociales (@itsmartacastro), sobre sus felices vacaciones asturianas que disfruta en esta localidad maliaya.

La influencer, especializada en moda, cuenta con más de 75.000 seguidores con los que comparte su día a día, viajes y aficiones, además de algunas fotos con su hijo Hugo y su perrito "Pikes". "Quien me conoce sabe que Asturias es mi lugar preferido en verano. Desde niña vengo cada año al precioso pueblo de Sietes, un lugar maravilloso donde tengo mis raíces, al que me gusta ir cada vez que puedo porque me ha visto crecer. Guardo recuerdos emocionantes de mis “guelitos” y mis primeras vacaciones cuando aún estaban con nosotros, reunirnos toda la familia, recuerdos de llevar a amigos y enseñarles orgullosa sus paisajes, playas...", afirma la influencer.

En cada visita asturiana Marta comparte sus experiencias personales a través de fotos y relatos, recomendando lugares para conocer y actividades para hacer. "La playa de Rodiles y su ría son lugares únicos; al puerto pesquero de Tazones siempre voy de visita gastronómica por sus pescados y mariscos; Covadonga es un lugar muy significativo para mi y mi familia; Gijón, Oviedo o La Espasa, en Colunga, son otros sitios a los que siempre voy en mis vacaciones", encadena Castro mientras disfruta, como cada año, de estas rutas con su hijo Hugo, con algunas hermanas y con su madre, Mercedes Rodríguez.

Feliz en su descanso, Marta Castro confirma en Villaviciosa que su relación con su actual pareja Rodri Fuertes va estupendamente: "Rodri es una persona encantadora que en esta etapa de de mi vida me da mucho amor, paz y tranquilidad. Estamos juntos súper a gusto", asegura. También recuerda su reciente paso por Gran Hermano VIP 8. "Mi paso por la casa de Guadalix fue una gran experiencia, que además me abrió notablemente el número de apariciones e invitaciones a eventos y campañas publicitarias para mi perfil de Instagram, que ha aumentado notablemente en el número de seguidores. No puedo estar más contenta con la experiencia y su repercusión en mi trabajo como influencer", afirma. Con el trabajo hecho, Marta Castro disfruta cada día de sus vacaciones en Asturias y no deja de recomendar a sus amigos y seguidores la visita a "su Asturias".

