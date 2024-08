Villaviciosa fía al Camino de Santiago prolongar el lleno turístico de julio y agosto

Desde hace ya varios años Villaviciosa ha visto como con la llegada del verano sus calles se llenan de visitantes atraídos por la oferta cultural, gastronómica y natural del concejo, y especialmente, por el Camino de Santiago. Con el final de agosto a la vuelta de la esquina, hosteleros, hoteleros y comerciantes hacen balance de lo que en líneas generales denominan como "un buen verano".

Las calles de la capital del concejo se han visto muchos días abarrotadas de paseantes, y aunque esto no siempre se ha traducido en beneficio para los locales maliayenses, desde la Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi) hacen un balance positivo. "Los turistas le perdieron el miedo a entrar en las tiendas del comercio local, aunque el consumir es otra cosa. Se aprecia un cambio de tendencia, miran más a la hora de comprar porque se lo piensan más, no es esa compra impulsiva que quizás sí apreciábamos hace años", expresan los comerciantes.

Para los hosteleros, la sensación es similar. Se ha registrado un buen número de comidas, aunque en las cenas el volumen de comensales descendía. Precisamente desde los hoteles se observa también una tendencia a un turismo poco nocturno. Indican que a pesar de que la ocupación ha sido buena, la cantidad de gente por la calle por la noche no se correspondía con esos números. "La gente no sale a tomar café después de cenar, en julio hacia las nueve y media de la noche ya no había tanto movimiento y en agosto se aguantaba un poco más, pero la noche no llama tanto", expresan desde el hotel Casa España. La cantidad de gente que pudiera haber por las calles de la villa la ha marcado también el tiempo. Si este era favorable, los momentos de mayor tránsito eran a la hora del vermú, y a la vuelta de la playa, entre las 19 y las 21 horas.

Desde el punto de vista hotelero, la ocupación durante los meses de julio y agosto ha sido total, aunque a pesar de ello los establecimientos han notado un leve descenso en la demanda. "No ha habido, como pasaba otros años, tanta gente que viene a preguntar si nos queda algo, o llamadas continuas por teléfono. Nos quedamos con lo justo, hemos llenado, pero no ha habido la misma cantidad de demanda", expresan desde el hotel Palacio Carlos I. Esto puede deberse también a las tendencias, ya que mientras que las reservas una vez entrado septiembre son más de última hora, las vacaciones de verano, especialmente las de agosto, suelen estar reservadas desde hace meses. En esta línea, todos los hoteleros consultados coinciden en que si el tiempo acompaña, aún les depara una buena campaña de cara a septiembre y octubre.

"Será difícil lograr los números del año pasado porque fueron muy buenos, y este año aún no sabemos si el tiempo nos acompañará de la misma forma. Si nos guiamos por las reservas que hay ahora mismo será peor, pero no es una medida fiable porque hay mucha reserva de última hora. Eso si, para los fines de semana de septiembre ya está todo reservado", exponen desde el hotel Casa España.

En los últimos años también ha variado mucho el tipo de turismo que puede encontrarse en Villaviciosa. Mientras que hace unos años su totalidad era prácticamente turistas nacionales, esto ha ido evolucionando hasta encontrarnos con la situación actual, en la que el turismo nacional e internacional se encuentran casi a la par. Los hoteleros consideran que la promoción del Camino de Santiago ha hecho que la estacionalidad del turismo comience a romperse, y ha abierto puertas más allá del territorio nacional.

"En agosto es principalmente turismo nacional, y pero ya desde mayo se internacionaliza. Al final el Camino de Santiago es lo que más nos mueve", detallan del hotel Avenida Real. De hecho, este verano se ha notado un pico con respecto a la cantidad y variedad en cuanto a los países de origen de los turistas que han llegado a Villaviciosa. "Ha habido mucho peregrino extranjero, mucho de Estados Unidos, Australia y Francia, aunque en nuestro caso normalmente lo que más solemos recibir, además de españoles, es a portugueses", comentan desde el hotel Arcea.

A pesar de hacer un buen balance, los hoteleros de Villaviciosa sí que concuerdan en que se ha notado la influencia de los apartamentos turísticos. "Se notaba, por ejemplo cuando ibas a la compra, que la cantidad de personas que había no reflejaba la cantidad de gente alojada en hotel", explican desde el hotel Palacio Carlos I.