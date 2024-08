Presentan más de 300 alegaciones contra el parque de baterías proyectado en Quintueles

Los vecinos de Quintueles, en Villaviciosa, no se conforman. A pesar de que hace algo más de un mes se hizo público que las empresas promotoras de los tres proyectos de parques de baterías previstos para las localidades de Peón, Castiello de la Marina y Quintueles ponían dichos proyectos en pausa, los vecinos de esta última no quieren dejar cabos sueltos.

Por el momento, las empresas alegaron que esta decisión se tomaba a la espera de la publicación de las directrices y criterios para la implantación de este tipo de instalaciones eléctricas por parte de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado. Los vecinos de Quintueles no traducen esto como una victoria, y por ello han continuado adelante con la lucha.

Los vecinos están presentando cientos de alegaciones al proyecto para que, en caso de que este se retome, se tengan en cuenta e intentar así frenar la instalación del parque. Por el momento, se han presentado más de 300, y podrán continuar presentándose hasta este viernes. Creen que hay determinados aspectos que puede hacer que la finca en la que se ubicaría este parque fuese inservible, como el hecho de que hay una ganadería de bueyes y de caballos a menos de 500 metros, o la presencia de un bosque de árboles autóctonos a la misma distancia, aunque sobre esto último no hay una referencia concreta para poder alegar esto como motivo de desestimación.

Del lado izquierdo, la finca en la que se ubicaría el parque; al otro lado de la calle, una de las viviendas que se verían afectadas por el mismo.

"Tenemos miedo porque hay eléctricas que están pagando grandes cantidades por alquileres de fincas en las que suponemos que, si supiesen que no se podrá hacer nada a futuro, no tirarían así el dinero", explica Alberto Figaredo, vecino de la zona, cuya casa se ubica a apenas 15 metros de la finca en la que se instalaría el parque. Figaredo explica que son varios los motivos por los que los vecinos no quieren que este proyecto salga adelante. "Hay peligro de fugas o incendios, es un porcentaje bajo, pero existe. Si esto llega a pasar, la zona quedaría inhabilitada para la siembra, la cría de ganado y para la vida durante mucho tiempo, y aquí somos más de 70 familias a menos de 500 metros". A esto se suma el descenso del valor de los terrenos, la posibilidad de contaminación, el ruido de los motores o la contaminación lumínica.

Los vecinos de Quintueles agradecen al Ayuntamiento la disposición y ayuda que les muestran, así como a la plataforma vecinal en contra de estos parques en Villaviciosa. "Estamos a favor de la agenda 2030, hay que evolucionar, pero hay que ver cómo se hacen las cosas. Creemos que lo lógico es que primero se pongan las normas, y luego veremos cómo se ejecuta la idea", expuso Figaredo.