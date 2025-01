Así es la espectacular casa en Asturias de Blanca Romero, que presenta las campanadas en Telecinco: un recibidor de 30 metros cuadrados y colores pastel

Blanca Romero , que presenta esta noche las campanadas en Telecinco, se ha encontrado con un contratiempo que no esperaba pero que no le ha quitado la sonrisa. Era la propia presentadora la que contaba a través de sus redes sociales que a falta de unas horas para dar las Campanadas se había perdido su maleta.

Tanto Blanca como Ion Aramendi y el resto del equipo de Mediaset viajaban hasta Lanzarote esta semana para compartir con la audiencia la última noche del año y ayudarnos a comer las 12 uvas. Todo iba viento en popa con los ensayos y los preparativos hasta que llegaba la noticia: la pérdida de la maleta que contenía el vestido que tenía planeado lucir para la ocasión. La presentadora de 'Next Level Chef', que ha viajado a la isla en compañía de sus hijos Lucía y Martín, confirmaba el desastre a través de su Instagram: "La única maleta que no llegó fue la mía, la de Luci llegó y la de Martín también. Yo dije 'bueno, si no llega la maleta...'. Será que ya lo sabía que no iba a llegar", cuentan desde el programa de Telecinco Socialité.

Manuel Riu

Más tarde, confirmaba la información: "Ya es oficial. Se ha perdido la maleta con el vestido de las Campanadas. Empieza a apetecerme darme cabezazos contra las paredes". Sin embargo, Blanca decidía tirar de humor y bromear con el look de las Campanadas: "Puedo ir con esta sudadera verde uva, no están tan mal, está hasta bien pensado". Ion Aramendi ha conectado por videollamada en directo con 'Socialité'. El presentador le ha confirmado a María Verdoy y a Antonio Santana que la maleta de Blanca sigue desaparecida pero que el problema está resuelto y hay sustituto: "El look ya está encontrado, yo no lo he visto porque esto es como lo de las novias, no lo he visto, pero seguro que va a estar guapísima y espectacular".

Su casa

Blanca Romero vive en una preciosa casa rodeada de vegetación y naturaleza situada en su tierra natal, Villaviciosa de Asturias. La vivienda de la presentadora de las Campanadas de Mediaset y de 'Next Level Chef' está distribuida en dos plantas con espacios abiertos, amplias estancias comunicadas y una decoración minimalista con detalles de estilo boho que es un auténtico reflejo de la personalidad de la actriz, informan desde Outdoor.

La casa de Blanca Romero está situada en un inmenso terreno que hace que sus espacios y estancias sean de grandes dimensiones. El mismo hall de la entrada tiene más de 30 metros cuadrados desde donde se distribuye el resto de estancias de la dos plantas de la casa. En la entrada, hay un gran cuadro de luz nutural y una mesa circular rústica en el centro con varios jarrones de flores que se vuelve la protagonista del espacio. Sin duda, el inmenso salón de la presentadora de 'Next Level Chef' es el corazón de la casa. Diáfano, muy espacioso y con grandes ventanales por los que entra mucha luz natural. El protagonista del salón un gran sofá gris de hasta diez plazas en el que recibe a todas sus visitas, decorado con una manta beige y cojines en tonos neutros. Un mueble ideal combinado con una mesa rústica de madera envejecida y rematada con patas de hierro con acabado desgastado, que crean el contraste de estilos perfecto para la actriz.

Así es la espectacular casa en Asturias de Blanca Romero, que presenta las campanadas en Telecinco: un recibidor de 30 metros cuadrados y colores pastel / INSTAGRAM

Del mismo salón, surgen unas escaleras metálicas sujetas por vigas a tono, de estilo industrial y color blanco, que suben hasta la segunda planta de la casa. En las paredes, la actriz ha colocado varios cuadros y marcos de fotos, de diferentes estilos, tanto de pinturas artísticas como de recuerdos familiares que llenan de personalidad el espacio. Una estancia aprovechada en todos sus rincones ya que, incluso debajo de las escaleras, la actriz ha aprovechado para guardar su bicicleta. Muy cerca el salón se encuentra la cocina de la casa de Blanca Romero, que está prácticamente comunicada con él, y pintada en tonos pasteles de un color verde claro. Esta tonalidad, la ha combinado con muebles, armarios y gavetas de madera de un tono oscuro y una mesa con sillas de estilo rústico envejecido, que combina a la perfección con la esencia de al casas. Y además, Blanca Romero le ha querido dar un toque especial a su cocina equipándola con pequeños electrodomésticos en color rosa pastel, que le dan un aire muy pop. El dormitorio principal de la modelo y actriz está totalmente pensado para el descanso y el confort. La estancia está totalmente bañada de blanco, con varias alfombras de fibras naturales en tonos neutros y cuenta con un baño integrado.

"Me encanta!!! Muchísimo mejor con el cambio, MATRICULA!!! Si señora, hay que arriesgar", "Que casa más bonita , qué estilazo", son algunos de los comentarios que ha recibido.