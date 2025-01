Almejas de Villaviciosa y calidad democrática

En las semanas previas a las campanadas del nuevo año se ha producido una polémica en torno a la instalación de una planta de preengorde de almeja en la ría de Villaviciosa apoyada desde el gobierno del Principado. El proyecto ha sido sometido a las autorizaciones pertinentes durante los últimos meses, rechazando las alegaciones presentadas y llegando al punto de su aprobación y publicación en el BOPA sin contar hasta la fecha con la necesaria licencia del Ayuntamiento de Villaviciosa y con clara oposición de los mariscadores tradicionales y diversas entidades representativas de la zona.

Durante estos días, hemos leído multitud de opiniones o comentarios; unos en contra, desde la zona afectada y otras a favor, por parte de las autoridades del Principado. Se ha hablado de "prevaricación", "disparate", "contaminación por metales pesados", de "generar una polémica artificial" o del abandono de la ría por parte de la administración. Han intervenido consejeros del Principado, alcaldes, ecologistas, mariscadores… Y han salido a la luz temas largamente reclamados, como la reiterada falta de convocatoria del Foro de la Ría, la contaminación por aguas fecales, la falta de gestión de la Reserva Natural, el estado de las almejas de la ría o la inundación de los porreos.

Todo este revuelo de comentarios y comentaristas es el reflejo de lo que está pasando con la ría de Villaviciosa. Si bien la implantación de parcelas de engorde de almejas en otras rías es normal (la ría del Eo, sin ir más lejos, tiene una gran superficie destinada al engorde de almejas), aquí, por alguna razón que conviene aclarar, se genera un agravio comparativo e indignación cuando el tema se plantea en los términos que lo ha hecho el Principado.

Hay que resaltar que, si bien la contaminación de la ría es una de las claves para oponerse al proyecto, ésta ni tiene un problema de metales pesados, ni de contaminación industrial grave en sus aguas. La ría está contaminada por los alivios del sistema de recogida de aguas residuales, aguas procedentes de pozos negros, de actividades agrícolas y ganaderas, contaminantes que llegan a su cauce en diferentes circunstancias, días lluviosos que saturan el sistema de recogida de aguas fecales, vertidos de purines, pozos negros que rebosan y aguas superficiales de calles y terrenos contaminados lo que, desafortunadamente, tenemos que definir como contaminación "difusa". Nos atrevemos a definir lo anterior por experiencia de campo, pero llevamos dos años reclamando a la administración que ponga los medios para estudiar de forma precisa todas esas causas y su grado de incidencia sobre la contaminación de la ría.

La administración del Principado y la del gobierno central se han comprometido a resolver en el pasado éste y otros temas que afectan directamente a la situación actual de la ría de Villaviciosa, pero olvidándose de todos ellos se quiere imponer ahora una decisión ajena a los intereses de la zona y sus reclamaciones, amparándose en la legalidad de un instrumento de gestión del estuario (IGI) que, aparte de carecer de la revisión obligada desde hace muchos años, está redactado antes de las inundaciones de los porreos y del cierre de la ría al marisqueo por contaminación de los moluscos.

Pareciera que la administración sólo se preocupa de recurrir al apoyo en la legalidad o en el resultado de los informes técnicos sobre los temas que le convienen, y no en otros, como las obligaciones de gestión y protección de una Reserva Natural o de garantizar la salubridad pública. Disfrazar la realidad alegando que lo que está ocurriendo es que se ha generado una polémica "artificial" o que la Administración solo puede cumplir de forma estricta la ley y en caso contrario se incurre en "prevaricación", cuando el planteamiento del tema está viciado de origen, no es de recibo.

Con reiterada ceguera política se parece ignorar que la ría es un elemento singular de nuestra Villa, el origen de su existencia, el de mayor trascendencia y el más valorado por nuestra sociedad. Se sigue ninguneando la reiterada petición de que se cumplan las normas de la Reserva Natural, que se establezca una gestión efectiva y consolidada del espacio, que se respeten los derechos de la sociedad de su entorno y que nos permitan participar en la toma de decisiones. En cambio, éstas se toman desde despachos lejanos y ajenos a todos estos antecedentes, a ver si cuela sin demasiado ruido.

En Villaviciosa no somos muy amigos de montar en cólera para reclamar derechos elementales frente a los supuestos "dueños del cortijo", pero somos muy conscientes de que no es el momento de sacarse proyectos de la manga sin resolver lo elemental que reclamamos y que es de derecho. Mientras no se resuelvan los problemas de la ría no queremos ninguna actividad económica que le afecte y no cuente con la opinión y el beneplácito de nuestras autoridades locales y representantes. Apelamos con ello, simplemente, a una buena concepción de la democracia.

Porque no se trata, en fin, de un problema con las almejas de engorde, sino de un tema de democracia; aquella que se apoya en la legitimidad, no de haber ganado unas elecciones, sino de cumplir los compromisos, no generar agravios comparativos e incorporar en las decisiones a las personas afectadas y sus representantes directos. La legalidad no se puede adaptar, como en el lecho de Procusto, a los propios intereses de cada momento, y por eso no se puede invocar en este caso. Sí hay que reclamar, en cambio, una mayor sensibilidad política, coherencia y aplicación de la democracia bien entendida, frente a las tentaciones de centralismo regional y el olvido de los compromisos asumidos.

Los que hemos conocido las almejas de primerísima calidad de la ría de Villaviciosa no nos vamos a conformar con quedarnos con las aguas sucias a beneficio de engordes y autoritarios manejos ajenos.