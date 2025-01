La Ruta de los Belenes de Villaviciosa bate su récord con 14.560 visitas

La Ruta de los Belenes de Villaviciosa ha conseguido superar todas las expectativas, al cerrar su novena edición con 14.560 visitantes, batiendo el récord de 14.047 alcanzado el año pasado. Esta iniciativa, que nació en 2015 como un esfuerzo conjunto del Ayuntamiento de Villaviciosa, la Fundación José Cardín Fernández, la parroquia de Santa María y la Cofradía de Jesús Nazareno, se ha convertido en una de las principales referencias navideñas de la comarca y de Asturias en su conjunto.

El sábado 28 de diciembre fue el día con mayor afluencia de visitantes, alcanzando las 1.548 personas, una cifra que refleja la consolidación de la ruta como un evento imprescindible en el calendario navideño local. Y es que esta cita no solo atrajo a público de Villaviciosa y de otras localidades asturianas como Gijón y Oviedo, sino también a visitantes de comunidades autónomas como Madrid, País Vasco, Galicia y Castilla y León, que encontraron en Villaviciosa un destino navideño que atrae cada vez a más turistas.

El recorrido, que estuvo abierto del 6 de diciembre de 2024 al pasado día de enero, permitió a los visitantes explorar una muestra excepcional de belenes distribuidos en cinco localizaciones emblemáticas de la Villa.

Desde la organización se mostraron muy satisfechos con el éxito alcanzado. "Este año nos motiva a seguir trabajando para fortalecer y expandir la ruta, ofreciendo una experiencia cada vez más enriquecedora", expresaron, destacando el agradecimiento especial al Colegio San Rafael, la Asociación Raitana y los belenistas que hicieron posible la exposición, como Nicolás Rodríguez y Ovidio Vecino.

El cierre de la ruta estuvo marcado por el tradicional sorteo de una cesta navideña, en el que Sonia Lamas Martínez, una visitante de Gijón, resultó la ganadora de una variedad de productos artesanos elaborados por las monjas clarisas y comerciantes locales, en colaboración con Acosevi. Lamas, que visitó la ruta por segundo año consecutivo, destacó su admiración por el Belén de la Fundación José Cardín y la ilusión de participar en un evento que califica como único. "Aprovecho el día que vengo a recoger el dorsal para la San Silvestre para hacer la ruta, ya lo hice el año pasado y lo repetí éste. No me esperaba ganar para nada, pero me hace especial ilusión porque, además, es mi cumpleaños", narró con una sonrisa.

Combinando arte, historia y espiritualidad, la Ruta de los Belenes se afianza como un evento clave de la Navidad en Asturias.