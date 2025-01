Alejandro Vega: “El traslado del punto limpio de Villaviciosa fue decisión del Partido Popular en 2006”

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, ha lanzado una dura crítica al Partido Popular (PP) tras las recientes declaraciones de su presidente local, José Manuel Felgueres, acusando al actual equipo de gobierno de mala gestión en torno al punto limpio del municipio. Vega calificó las acusaciones de “falsas y manipuladoras” y recordó que fue el propio PP quien decidió en 2006, durante un mandato con mayoría absoluta, trasladar el punto limpio desde el centro urbano a La Rasa, una decisión que, en sus palabras, “perjudicó gravemente los intereses de Villaviciosa”.

Mostrando documentos oficiales para apoyar su relato, Vega expuso que el acuerdo para ceder gratuitamente una parcela de 5.235 metros cuadrados en La Rasa fue aprobado por el pleno municipal el 26 de julio de 2006, bajo el gobierno del PP. “Felgueres, que ahora lanza acusaciones y afirma que esta decisión se tomó en 2010, era plenamente consciente de esta decisión porque no solo era concejal aquí, sino también diputado en la Junta General del Principado”, declaró el regidor, asegurando que el líder popular “miente deliberadamente para confundir a los vecinos". "Está intentando crear confusión con lo que fue posteriormente el convenio de gestión del punto limpio en el 2012”, dijo.

El alcalde también censuró la gestión del PP en dicho momento, afirmando que se trasladó el punto limpio a una ubicación alejada del núcleo urbano sin tener en cuenta las necesidades de los maliayeses. “El traslado no solo obligó a los vecinos a recorrer largas distancias para reciclar, sino que además generó un aumento en los costes de recogida de enseres, que hemos tenido que asumir desde el Ayuntamiento durante años”, explicó Vega.

Según el alcalde, el Partido Popular intentó justificar el traslado vinculándolo a la construcción de un polígono industrial que nunca se materializó. “¿En qué sitio de España un punto limpio está vinculado a que se construya un polígono industrial? Y si fuera así, ¿por qué motivo había que cerrar el de Villaviciosa? Si se quiere tener un punto limpio en un polígono industrial, se hace, pero ¿por qué hay que cerrar el que está céntrico y da servicio a los vecinos de Villaviciosa?”, se preguntó el regidor.

Frente a lo que considera una “herencia de errores”, Vega anunció que el Ayuntamiento está trabajando para recuperar el punto limpio en el casco urbano. La nueva instalación estará ubicada en la parcela municipal de la calle El Salín, en el borde norte de la capital del concejo, donde se encontraba la antigua nave de servicios y obras. Actualmente, la zona está ocupada por restos del antiguo punto limpio, que quedó en desuso y se ha utilizado como almacén de materiales por los servicios municipales.

Este espacio, en mal estado y con evidentes signos de deterioro, será completamente demolido para dar paso a un recinto más amplio y moderno. “Nos ha llevado mucho tiempo porque nos hemos encontrado con muchas dificultades, el terreno no estaba cedido debidamente a Cogersa, la parcela donde estaba no estaba ni siquiera correctamente inscrita en el registro de la propiedad, y tuvimos que trabajar en la tramitación ambiental porque es un sitio con protección por la cercanía de costas de la reserva”, expuso Alejandro Vega.

El nuevo punto limpio tendrá una superficie de 879 metros cuadrados, ampliada desde los 534 metros cuadrados originales, y contará con una geometría trapezoidal que optimiza el uso del espacio. Según Vega, estas mejoras permitirán ofrecer un servicio más eficiente y adecuado a las necesidades actuales de los vecinos de Villaviciosa. “Estamos corrigiendo un error histórico del PP que nunca debió suceder. Con esta actuación no solo recuperamos un servicio esencial para el casco urbano, sino que damos un paso más hacia una Villaviciosa más sostenible y accesible, porque consideramos que la existencia de un punto limpio en La Rasa no quiere decir que no deba haber otros, tanto en el casco urbano como en el núcleo rural”, afirmó el alcalde.

También habló el alcalde precisamente de la posición del Partido Popular de Villaviciosa con respecto a la reapertura del punto limpio de la capital del concejo. “Están totalmente a favor de que hagamos el punto limpio de El Salín. Bien, a favor sí, pero van y votan en contra del presupuesto de Asturias y del presupuesto de Cogersa el otro día, que permiten los fondos para que se restituya el punto limpio que ellos eliminaron en Villaviciosa”.

En su intervención, Vega también hizo un llamamiento al Partido Popular para que deje de “manipular la verdad” y asuma sus responsabilidades. “Felgueres y el PP deben reconocer que el traslado del punto limpio fue un error de su gobierno. Ahora, en lugar de generar confusión, deberían sumarse a las soluciones que estamos planteando. Yo les pediría que se ocupen más de los problemas de los vecinos de Villaviciosa y que dejen de seguir defendiendo la cartera y los negocios del señor Felgueres”, concluyó.

Con la adjudicación de las obras en su última fase, movimiento del que Cogersa se hace cargo, el Ayuntamiento espera que el nuevo punto limpio esté operativo a lo largo de este año, marcando el inicio de una etapa más comprometida con el reciclaje y el bienestar de los maliayeses. “Esta instalación es solo el primer paso. Vamos a seguir trabajando para que Villaviciosa cuente con más puntos limpios, tanto en el casco urbano como en la zona rural”, aseguró Vega.