Entramos en los llagares para conocer la técnicas del trasiego: la artesanía sidrera que dará sabor a la primavera

En la comarca de la sidra, el aroma a manzana fermentada se mezcla estos días con la meticulosidad de un proceso tan técnico como tradicional: el trasiego. Es enero, y bajo la influencia de la luna menguante, los llagareros se afanan en homogeneizar y limpiar la sidra mayada en el otoño, una labor que asegura que cada botella conserve el carácter distintivo de la casa.

"Lo que hacemos es homogeneizar las sidras, mezclando unas con otras, tratando de lograr un producto final uniforme para el mercado", explica Moisés Martínez, de Sidra Cortina, en Amandi (Villaviciosa). "Aprovechamos esta semana de luna menguante porque, por tradición y también por ciertos factores científicos, se dice que la sidra está más reposada en esta fase lunar", detalla.

El trasiego, lejos de ser un simple procedimiento técnico, es un ritual de precisión y experiencia. Las semanas previas, cada tonel es sometido a pruebas de laboratorio y catas en boca y nariz. Posteriormente, se decide cuales y como se mezclan.

Los llagareros de la comarca manejan un equilibrio entre tradición y ciencia, como señala Julián Castañón, de Sidra Castañón (Quintueles). "No hay un secreto mágico, solo años de experiencia y pruebas. Mezclamos variedades según lo que buscamos, aportando matices que sabemos que funcionan bien juntos", subraya Castañón, quien destaca la evolución del sector, que ha pasado de trabajar con múltiples variedades mezcladas a buscar precisión y control, especialmente en la sidra con denominación de origen. Sin embargo, no todo es exactitud matemática. La sidra, un producto vivo, tiene su propia personalidad. "Aunque hagas mezclas iguales en distintos tanques, cada uno evoluciona de forma diferente", dice Moisés Martínez. "No es como la Coca-Cola, siempre igual. Cada tonel de sidra toma su camino", afirma.

El trasiego no solo depende de la pericia de los llagareros, sino también de la naturaleza. José Luis Vigón, de Sidra Orizon (Nava), lo explica con precisión: "Cuando la presión atmosférica está alta, los líquidos fermentados están quietos, ideales para trasegar. Si está baja, todo está en ebullición. La luna influye en este proceso, igual que lo hace en las mareas".

El enólogo naveto Fran Ordóñez, de Viuda de Angelón, aporta otro matiz. "En zonas más frías como Nava, el trasiego se retrasa respecto a la costa, ya que la fermentación es más lenta. Este año, por ejemplo, estamos adelantados porque la sidra está más fina y lista antes de lo habitual", explica.

El trasiego también es el momento de crear la mezcla para alcanzar el perfil deseado de cada sidra. "Intentamos equilibrar sidras más ácidas con otras más amargas, buscando una sidra, en nuestro caso, seca y afrutada", subraya Ordoñez.

A pesar de los avances técnicos, la esencia del trasiego sigue siendo artesanal y llena de matices. Como concluye Julián Castañón, "si quisiéramos algo siempre igual, haríamos Coca-Cola. Pero la sidra es otra cosa: un producto vivo, y trasegar es parte de la tradición". Así que los llagareros ajustan, prueban y trasegan la sidra "de alta calidad" que llegará a las sidrerías a partir de la primavera.n