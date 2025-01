El Museo de la Semana Santa de Villaviciosa entra en el Directorio Nacional de Museos tras 15 años de lucha

El Museo de la Semana Santa de Villaviciosa, gestionado por la Asociación Cofradía Jesús Nazareno, ha sido recientemente admitido en el Directorio de Museos y Colecciones de España, un logro por el que llevaban peleando desde 2008. Este listado, que reúne a más de 1.500 museos y colecciones del país, está gestionado por el Ministerio de Cultura y busca destacar y promover la diversidad del patrimonio museístico español. “Esto es un orgullo enorme para nosotros. Desde hace años estábamos pendientes de esta inclusión y ahora, por fin, lo hemos conseguido”, comenta Nicolás Rodríguez, mayordomo de la Cofradía. “Estar en este directorio es una oportunidad para que quien busque museos en España pueda conocer nuestra exposición y todo lo que la Semana Santa de Villaviciosa representa”, añade.

La colección del museo no solo destaca por su arte, sino también por su espiritualidad, motivos que han hecho que esta inclusión sea finalmente una realidad. Según Rodríguez, muchas de las visitas dejan comentarios positivos sobre la hondura de la exposición. “Nuestro museo refleja la esencia de la Semana Santa de Villaviciosa. Puede que no tengamos la magnitud de las procesiones de otros sitios, como Valladolid o León, pero lo nuestro es único, es una referencia en el norte y eso también tiene un gran valor”, afirma con orgullo. Para Nicolás Rodríguez, quien considera el museo “la niña de sus ojos”, este logro es especialmente significativo. “Hace 20 años, cuando propuse crear una exposición permanente, me dijeron que estaba loco. Pero aquí estamos, con un museo reconocido a nivel nacional, y con visitantes que siempre se van encantados. Eso es lo que realmente importa”, asegura el mayordomo.

A pesar de que esta inclusión podría ser beneficiosa para el aumento de las visitas, los números hablan por sí solos. El año pasado, el museo recibió cerca de 18.000 visitantes, una cifra muy positiva teniendo en cuenta de que el museo solo abre sus puertas durante el verano y en Navidad. Sin embargo, hay un aspecto singular: el museo no abre en Semana Santa. “Muchos no entienden esto, pero las piezas más importantes, los pasos, están en las procesiones y en la iglesia. Así que durante esos días, el museo se traslada, por decirlo de alguna manera, a las calles y a la iglesia”, explica Rodríguez. La cofradía espera que la inclusión en el directorio impulse aún más las visitas. “Esto nos da visibilidad nacional. Si alguien busca qué ver en la zona, ahora nuestro museo estará entre las opciones destacadas”, apunta.

Y es que el Museo de la Semana Santa de Villaviciosa no solo es una joya artística, sino también el fruto de un esfuerzo conjunto entre varias instituciones. A pesar de llevar en marcha muchos años, fue en 2018 cuando se instaló definitivamente en su ubicación actual, los claustros del antiguo convento San Juan de Capistrano. En aquel 2018, la apertura de esta nueva ubicación coincidió con el 350 aniversario de la Cofradía Jesús Nazareno, y la Semana Santa de la villa fue declarada de Interés Turístico. “Antes estábamos en la calle El Carmen, en un espacio más modesto, pero ahora contamos con una sede a la altura de nuestra colección, en un lugar cargado de historia como es el convento franciscano. El Ayuntamiento cedió los locales por 50 años a la cofradía, y contamos también con la colaboración de la parroquia y el arzobispado. Fue una negociación a cuatro bandas lo que hizo que lo que es la exposición permanente hoy haya sido posible”, destaca Rodríguez.

El Museo de la Semana Santa de Villaviciosa, ahora en el Directorio de Museos y Colecciones de España, no solo es un tesoro para los maliayos, sino un nuevo motivo para que turistas de todo el país descubran el rico patrimonio cultural y espiritual de la villa.