La hostelería de Villaviciosa nota el empuje del turismo, "con veranos que se alargan hasta octubre"

Villaviciosa cerró 2024 con un balance favorable en su sector hostelero, destacando un notable aumento del turismo y la prolongación de la temporada estival. Desde la Semana Santa hasta prácticamente octubre, los negocios disfrutaron de un flujo constante de visitantes, lo que se traduce en buenos resultados económicos. Así lo relatan los responsables de varios locales de referencia en la villa.

La hostelería nota el empuje del turismo, "con veranos que se alargan a octubre"

Florín Mangal, encargado de la Cafetería Rice, comenta que este verano fue más concentrado que el anterior, aunque igualmente positivo. "El año pasado, 2023, fue especial, porque salíamos de la pandemia y la gente gastaba más, y todos nos animábamos más a salir de casa. A pesar de eso, este 2024 también estuvo bien, no podemos decir lo contrario. El buen tiempo ayudó a alargar la temporada hasta prácticamente noviembre, algo a lo que no estamos muy acostumbrados en Asturias en general", explica.

La hostelería nota el empuje del turismo, "con veranos que se alargan a octubre"

Gabriel Hinciano, de la Sidrería Bedriñana, opina en la misma línea y destaca el impacto del turismo en la villa. "Desde Semana Santa hasta octubre se nota mucho la presencia de visitantes, el turismo se dispara. Especialmente los fines de semana, gracias a las segundas residencias y al turismo regional que ha crecido en los últimos años", incide uno de los dos socios de esta histórica sidrería.

Pero además, según señala Hinciano, un factor clave de este aumento en el turismo viene derivado de un buen trabajo por parte de las Administraciones. "Tenemos que reconocer que se está promocionando muy bien al concejo. Aquí en Villaviciosa se organizan muchas actividades, tanto por parte del Ayuntamiento como de asociaciones varias, eventos deportivos y demás, lo que indirectamente también nos beneficia a los negocios locales", señala el hostelero.

Y si por algo están felices los profesionales del sector maliayés, es precisamente a causa de esta nueva oleada de visitantes. En el Bar El Pelambre, su responsable, Cecilia Llano, no solo celebra el incremento del turismo, sino que sus años de experiencia tras la barra le hacen también tener cierta idea de qué factores han podido beneficiarlo.

Uno de estos motivos, según señala, fue la llegada del AVE al Principado. "Vimos mucha gente joven que venía de Madrid a pasar el fin de semana porque se ofertaron billetes muy económicos para el estreno de la línea rápida de tren", expresó la hostelera, que indica también que el perfil más habitual en la villa es el familiar. "En todos los años que llevo aquí, siempre se ha percibido un turismo muy familiar, con muchos visitantes habituales que al final se adaptan a Villaviciosa, y lo hacen su destino de vacaciones habitual", detalla.

La clientela local, fiel

Sin embargo, no todo es positivo. Tamara Jove, del Bar La Jartá, advierte sobre la escasa oferta de ocio nocturno en Villaviciosa. "La población joven, que no es poca, no tiene muchas opciones, especialmente por la noche. Esto podría mejorar para atraer a más público", comenta. Una opinión compartida por otros hosteleros, que reconocen la necesidad de diversificar la oferta para satisfacer a diferentes grupos de edad.

Por otro lado, algunos locales, como la Cafetería La Rotella, apuntan que trabajan más con clientela local, lo que les proporciona estabilidad durante todo el año. Almudena Ruiz, su responsable, explica que, aunque notan el impacto del turismo, su principal base proviene de la villa, una clientela que, en general, es asidua a la práctica totalidad de los negocios.

En general, el balance para el sector es positivo. La hostelería maliayesa, optimista, mira hacia el futuro con la intención de continuar mejorando y diversificando su oferta.