La pasión de Marleti Acevedo: la conocida modista de Villaviciosa prepara su primera colección de ropa (con guiños a sus clientas)

María Teresa Acevedo, conocida cariñosamente como Marleti, es el alma de El Taller de Marleti, en Villaviciosa, un espacio que, en sus once años de historia, se ha convertido en punto de referencia para los amantes de la costura y la confección. Lo que comenzó como un camino de aprendizaje por necesidad, acabó transformándose en una verdadera pasión.

"Yo trabajaba como temporera en una fábrica, y en los meses en que no tenía empleo decidí apuntarme a una academia de costura sin mucho entusiasmo. No me llamaba la atención, porque mi idea de costura era hacer arreglos, meter bajos…Pero cuando descubrí el patronaje, me cautivó. Me enamoró", recuerda Marleti.

Su determinación la llevó a formarse en un módulo de FP, aunque asegura que "la costura no se aprende en un aula, sino practicando y viendo cosas diferentes". Con esa filosofía y muchas ganas abrió su primer taller en un pequeño local de la plaza del Ayuntamiento, que pronto se quedó pequeño, obligándola a mudarse al espacio actual de la calle Ramón del Valle Ballina.

Desde sus inicios, el Taller de Marleti ha ofrecido tres servicios fundamentales: clases de costura, arreglos y confección a medida. Aunque todos tienen lugar en su día a día, Acevedo tiene clara su preferencia. "Lo que más me llena es la confección, el momento de crear. Cuando una clienta llega con una idea, hablas con ella, escoges los géneros, adaptas el diseño a su cuerpo... Ese vínculo que se crea es lo más bonito de mi profesión", afirma emocionada.

Además, el taller es un espacio donde se cose más que ropa. Con cerca de 40 alumnos, Marleti Acevedo describe las clases como una comunidad en la que se comparten risas, aprendizajes y hasta emociones. "Algunas alumnas me dicen que prefieren pagarme a mí que ir a un psicólogo", reconoce entre risas. "Aquí se hace grupo, se charla, se toma un café… Y, además, aprenden a hacer cosas que nunca imaginaron: ropa para ellas mismas, disfraces para sus hijos o incluso cojines y cortinas para casa", explica.

Acevedo ha confeccionado prendas de todo tipo, desde ropa para el día a día hasta vestidos de novia, siempre con un enfoque único y personalizado. Su respeto por la exclusividad le lleva, incluso, a rechazar encargos que impliquen replicar diseños ya hechos. "Una vez hice un vestido de novia con pantalón y cola, y años después alguien me pidió que se lo replicara. Me negué. Si vienes aquí, buscas algo único, y eso es lo que quiero garantizar", relata.

Con esta experiencia a sus espaldas y la misma mentalidad, Marleti Acevedo ha decidido dar un paso más en su trayectoria y está trabajando en su primera colección de ropa. "Llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo. Es una necesidad personal, un reto. Puede salir bien o mal, pero lo necesito", confiesa. El Balenciaga de los años 50 o Grace Kelly en "La ventana indiscreta" han sido inspiraciones y adaptará esa idea a los tiempos actuales. La primera colección de la marca, que llevará su nombre, será pequeña y estará enfocada en piezas únicas y sostenibles, trabajadas con tejidos reciclados y naturales. "Hoy en día todo el mundo viste igual. Mi idea es ofrecer prendas que potencien lo mejor de cada persona, que sean femeninas, elegantes, cómodas y adaptables, para que no queden relegadas al armario después de un único uso", explica.

Cada detalle reflejará su conexión con las clientas y cada prenda llevará el nombre de una de ellas. "He decidido que si una prenda tiene unas características, como una longitud o un tipo de escote, es algo que alguna de mis clientas me pide siempre, le pondré su nombre. Es un homenaje a las que confían en mí. Me parece romántico y bonito", explica.

Marleti Acevedo planea presentar su colección en la próxima Fashion Week de Ribadesella, un evento en el que ya ha participado con sus alumnos, aunque tiene previsto que la venta comience antes, justo a tiempo para la época de eventos. "Será online y aquí en el taller, pero la presentación oficial será un momento especial para ver cómo reacciona la gente", dice con ilusión.

Con su entusiasmo, honestidad y dedicación, Marleti no solo ha construido un negocio exitoso, sino también una comunidad. Y ahora, con su colección en marcha, está lista para demostrar que la confección sigue siendo un arte lleno de alma y creatividad. "Lo más importante es hacer lo que amas y hacerlo bien. Eso siempre da buena sensación, y yo quiero poner en valor esta profesión, que al final no deja de ser un oficio de artesanos" concluye.