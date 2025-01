El programa Erasmus+ italianiza Villaviciosa: alumnos de Rieti, de intercambio en el concejo

El Instituto de Educación Secundaria (IES) Víctor García de la Concha de Villaviciosa amplía su oferta formativa con proyectos orientados a la internacionalización del centro, enmarcados en el programa europeo Erasmus+. El proyecto "My home town: the apple of my eyes" (Mi ciudad natal: la niña de mis ojos) ha sido uno de los pocos seleccionados, ya que solo el 14% de las solicitudes han sido aprobadas, logrando así presupuesto para la puesta en marcha en 2024 de un programa escolar de movilidad para grupos.

En este contexto, desde el pasado domingo, el alumnado maliayés beneficiado por la beca Erasmus+ y sus familias han dado la bienvenida a diez estudiantes italianos del Instituto Gregorio da Catino, de Poggio Mirteto, situado en la provincia de Rieti, cerca de Roma. Durante una semana, estos jóvenes se integrarán en las actividades educativas del instituto junto al profesorado que les acompaña en esta experiencia. En abril, será el turno del alumnado del IES Víctor García de la Concha de viajar a Italia para completar esta enriquecedora iniciativa.

Desde el IES de Villaviciosa explican que, entre los objetivos de este innovador proyecto, destaca la valorización del territorio y sus recursos desde una perspectiva medioambiental. "Se invita a los jóvenes a reflexionar sobre la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos de su entorno. Además, el proyecto contribuye a mejorar la competencia plurilingüe de los alumnos en inglés e italiano, fomenta el uso de herramientas digitales y fortalece los lazos de socialización dentro de toda la comunidad educativa", explican desde el centro educativo maliayés.

Del programa para esta semana destacan las actividades y visitas relacionadas con los ecosistemas de la ría de Villaviciosa y su valor medioambiental. También se abordará la cultura sidrera, recientemente reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, junto con otros bienes culturales de interés, como el azabache y la artesanía local, que tendrán un papel protagonista en el centro durante estos días.

Los diez alumnos italianos, acompañados por otra decena de Villaviciosa, también conocían este martes el casco histórico de la Villa y el mercado semanal, acompañados por las profesoras del IES Natividad Fernández, Begoña Laborda y los italianos Joe Sampson, Eduard Ruvolo y Claudia de Antoniis. Todos ellos fueron recibidos en el salón de plenos del Ayuntamiento por el alcalde, Alejandro Vega, y la concejala Lorena Villar, quienes les obsequiaron con libros y publicaciones sobre Villaviciosa.

La estancia de los italianos se completará con visitas culturales dentro y fuera de la Comarca de la Sidra, lo que que permitirá a los jóvenes apreciar y valorar la riqueza artística, paisajística y gastronómica del Asturias.