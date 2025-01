Villaviciosa se lanza a por el palacio de la Torre y la antigua sede de Mayador: estos son los ambiciosos proyectos turísticos que maneja el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha dado luz verde en el pleno de este jueves a la compra del histórico palacio de la Torre y la antigua sede de Sidra Escanciador en la capital del concejo, con el objetivo de generar un centro turístico y cultural de referencia. En concreto, la iniciativa, que forma parte del programa Puebla Maliayo 5.0 del Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca, consiste en que, una vez adquirido el conjunto, se proceda a su rehabilitación para que albergue las dependencias del consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias, así como un Museo de la Manzana, donde se destacará la tradición sidrera de Villaviciosa y su histórica relación con las pumaradas. Además, se prevé que el espacio funcione como centro de recepción de visitantes y emblema del turismo agroalimentario en la región. "Es algo a lo que Villaviciosa ha renunciado, pero tenemos una oportunidad histórica para enmendar ese error", subrayó el alcalde, el socialista Alejandro Vega, durante una sesión plenaria en la que el PP y Vox, los dos partidos de la oposición, votaron en contra de la propuesta.

El proceso de selección de los inmuebles como ubicación idónea para este proyecto ha sido fruto de un exhaustivo estudio comparativo. Inicialmente, el Ayuntamiento barajó otras opciones, como la rehabilitación del claustro del convento de San Juan de Capistrano, donde está actualmente la sede de la DOP de la sidra, o la construcción de un nuevo edificio en una parcela municipal. Sin embargo, finalmente se optó por esta adquisición por su valor patrimonial, su ubicación estratégica en el centro de Villaviciosa y su vinculación con la cultura sidrera.

El conjunto que conforma el palacio, la capilla de la Torre y las antiguas bodegas está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) y se encuentra en el Camino de Santiago, lo que refuerza su atractivo turístico y patrimonial. Además, se encuentra en buen estado de conservación, lo que facilitará su rehabilitación y adaptación a los nuevos usos previstos en el plan.

La compra del palacio de la Torre es un requisito imprescindible para poder ejecutar la rehabilitación dentro de los plazos establecidos por el Plan de Sostenibilidad Turística, que marca como fechas clave el 31 de diciembre de 2025 para comprometer el 100% de la inversión y el 31 de marzo del 2026 como plazo máximo para la finalización de las obras y la puesta en marcha del proyecto.

Tras la luz verde a la manifestación de la adquisición, Villaviciosa refuerza su posición como epicentro de la cultura sidrera asturiana. La rehabilitación del Palacio de la Torre permitiría dotar a la localidad de un nuevo espacio que, además de ser sede del Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias, serviría como punto de encuentro para profesionales del sector, investigadores y turistas interesados en la tradición sidrera. Asimismo, el futuro Museo de la Manzana y la Sidra contribuiría a poner en valor la importancia de la sidra como elemento identitario y motor económico de la región, en un momento clave tras el reconocimiento de la Cultura Sidrera Asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

"Me consta que a los propietarios les llegaron otras ofertas de varias empresas y solicitaron que se les hiciera un plan especial, al igual que se les hizo a otros sitios que están igual en suelo industrial y se les dio un uso comercial, y la contestación del ayuntamiento fue que no se podía hacer un plan especial porque estábamos con el Plan General de Ordenación Urbana. Entonces no me queda nada claro de este expediente", expresó Marta Sanz, concejala de Vox. El Alcalde replicó a la edil incidiendo en que el palacio, la capilla y la bodega histórica están catalogados como monumento y argumentó el valor patrimonial de este entorno para que el Ayuntamiento muestre interés en su adquisición.

Por su parte, Adrián García, portavoz del PP, afirmó que "manifestamos y mostramos interés en que el Ayuntamiento adquiera un edificio histórico y catalogado como bien de interés cultural, pero el problema es la forma en la que se plantea la compra y las dudas que nos genera". El edil popular añadió que la oposición no contaba "con ningún tipo de información" sobre este proyecto, y añadió que, tras comprobar los plazos que plantea el informe de la mancomunidad para optar a la subvención planteada, "podríamos asegurar prácticamente que será imposible cumplirlos". Ante esta postura, Alejandro Vega hizo alusión a otros proyectos que, según indicó, "no se encuentran en Villaviciosa por haber perdido la oportunidad en su momento", citando los casos del Museo de la Sidra o el del Jurásico o el Museo. "Este equipo de gobierno no quiere que vuelva a pasar por delante una oportunidad y perderla por no llegar a tiempo. Desde luego, si nos paramos, volveremos a perder el tren", zanjó Vega,