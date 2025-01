Marta Sanz, concejal no adscrita de Villaviciosa tras dejar Vox: "Me he sentido abandonada por la dirección regional del partido"

¿Por qué ha decidido abandonar Vox?

Hay una incompetencia por parte de la presidencia del partido en Asturias con los concejales de los pueblos pequeños. Nosotros nos prestamos a ir con unas ideas, con un proyecto, con una ilusión y lo hemos dado todo. Personalmente, ante un gobierno municipal de mayoría absoluta del PSOE, he tenido que aguantar desde el primer momento insultos y que me llamaran de todo, pero yo tenía ilusión en Vox para hacer que Villaviciosa funcionara bien. En este ayuntamiento no tenemos asignación municipal y todo ha ido a costa mía, pero como creía en el proyecto no me ha importado. Era una inversión que me hacía feliz, pero he visto que el partido no me apoyaba. Me he sentido abandonada. También ha habido cosas internas que no me han gustado. Tenemos gente en concejos grandes que pueden hacer y decir lo que quieran. Ahí está Oviedo, con Elena Figaredo, donde se ha mirado para otro lado. Un concejal de Siero va diciendo que él vota con el PSOE porque es el que le da el dinero. He visto gente que pone verde al presidente y luego la ves en las fotos de actos oficiales del partido...

¿Cuándo y cómo comunicó al partido su decisión de dejar Vox y seguir como concejal no adscrita? –Todo esto se lo expuse a mi presidente, José María Figaredo, en diciembre. Me dijo que me calmara, le di un voto de confianza y continué. El 7 de enero le hago una llamada y no me contesta. Al lunes siguiente telefoneo a la vicepresidenta, Sara Álvarez Rouco, y le comento lo que iba a hacer. Ella lo puso en conocimiento de José María Figaredo y fue cuando se decidió a llamarme, pero mi decisión estaba tomada. No me he sentido apoyada, he visto actitudes que se han permitido y que no son propias de un partido que venía a recortar en gasto público. No ha habido equipo, mi presidente no ha sido de venir a reunirse con los concejales. Está en Madrid y yo lo entiendo. Tiene mucho trabajo en el Congreso. También quiero que quede claro que mi enemigo político no es el PP, es el PSOE

¿Por qué lo dice?

En Vox es como un mantra decir que en el PP son muy blandos. Sí, hacen una política blanda, pero no me pueden decir que es el enemigo. Lo que hay que hacer es, con tus ideas, luchar por el bienestar de los vecinos. Al Ayuntamiento no se pueden traer mociones nacionales.

¿Por qué no deja el acta?

Por lo que le decía de defender los intereses de la gente, lo que le importa al vecino, que es el camino, una buena carretera o que el centro de salud funcione bien. Voy a seguir siendo la misma y haciendo lo mismo, pero fuera del partido. Hoy (por ayer) me daré de baja en Vox.

¿Su carrera política concluye con este mandato o prevé seguir?

Esto me gusta, así que hay varias opciones a considerar, pero es pronto para hablar de eso.

¿El PP?

Estuve en Nuevas Generaciones, pero el PP hoy no me representa. Hay muchas opciones en la vida política. Ya veremos.