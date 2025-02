Adrián García, portavoz del PP en Villaviciosa: "Tras diez años de gobierno del PSOE, la excusa de la herencia recibida ya no sirve"

Camino del ecuador del mandato, Adrián García, portavoz municipal del PP de Villaviciosa, analiza los asuntos que marcan la actualidad política del concejo. Hace balance de este periodo en el que destaca el trabajo realizado como oposición, las propuestas realizadas por su grupo en el Ayuntamiento y critica con dureza la gestión del alcalde, Alejandro Vega, al que acusa de «falta de planificación y transparencia».

-Valore la situación municipal en lo que va de mandato.

-En la parte positiva, tenemos un grupo municipal que está muy unido y comprometido, concienciados en escuchar a los vecinos y en dar respuesta a sus problemas. El partido, a nivel local, está cada vez más fuerte. Hemos crecido mucho en afiliados, sobre todo de gente joven, y también noto un apoyo muy importante a nivel regional del partido, lo cual es agradecer. Particularmente mi objetivo en política es poder hacer cambios que se traduzcan en una mayor calidad de vida para los vecinos. No depender de la política para vivir me otorga tranquilidad y una visión más objetiva e imparcial de las cosas. A nivel negativo, me entristece que la actitud del alcalde sea tan poco tolerante y déspota hacia nosotros. Hemos sido muy constructivos, hemos buscado aportar soluciones y creemos que en los temas trascendentales para el concejo todos deberíamos estar de acuerdo y pensar lo mismo. Los plenos y las comisiones se han convertido en un monólogo dictatorial, donde el alcalde actúa de una forma caciquil e intolerante, con continuos desprecios y salidas de tono, y eso la verdad que me da mucha pena y es frustrante. Lleva también un tiempo sin contestar a nuestras preguntas en los plenos escudado en que mentimos en una publicación en redes sociales, cuando fue un simple error sin importancia que reconocimos y rectificamos sobre la marcha, como así consta en el acta de ese pleno.

-Las relaciones parece complicadas.

-No admite la crítica, siempre se siente atacado y desprecia todas nuestras iniciativas. Simplemente buscamos dar voz a problemas que hay en el municipio, trasmitir las inquietudes de los vecinos y denunciar cualquier irregularidad que observemos. No es un ataque contra nadie, pedimos al señor alcalde que deje de buscar culpables a su nefasta gestión y se centre en buscar soluciones a los problemas.

- ¿Qué propuestas destacaría de las realizadas en este tiempo?

-En estos casi 2 años hemos presentado 18 mociones, y tristemente solo se aprobó una porque el alcalde dijo literalmente que no tuvo tiempo a enmendarla. Entre nuestras propuestas rechazadas hay una en la que pedíamos un plan de mejoras en el mobiliario, así como regular el aparcamiento en la playa Rodiles, que está en un estado lamentable, pero se nos acusó de mentir y utilizar fotos antiguas para luego al año siguiente invertir más de 100.000 euros... Aunque es un parche, ya que los problemas siguen igual...También hemos presentado una moción para habilitar zonas de aparcamiento en Villaviciosa, otra para oponernos a la implantación de los parques de baterías, que fue un tema que estaba silenciado y nosotros destapamos, otra para contratar un seguro de responsabilidad civil conjunto por parte del Ayuntamiento de Villaviciosa que se pueda utilizar en los diferentes eventos festivos, culturales, deportivos y recreativos que se desarrollen en la zona rural del concejo. Y varias mociones para realizar obras de mejora en carreteras e infraestructuras, otra para reubicar el gimnasio municipal que está en la piscina durante las obras… Son todas ellas propuestas totalmente positivas, nada partidistas, y que lo que buscan es mejorar la vida de los vecinos. Y por eso nos da mucha pena que no salgan adelante.

-¿Qué asuntos concretos cree que deberían estar resueltos ya y siguen sin solución?

-Hay temas muy importantes en los que hasta ahora no se ha avanzado prácticamente nada en los últimos años. Quieren dar desde el equipo de gobierno la sensación que están trabajando, pero es igual que el que corre sin saber hacia dónde. Alejandro Vega lleva ya diez años como alcalde, no lleva tres días, por eso también consideramos que la excusa de la herencia está fuera de lugar, cuando en realidad es falta de planificación y organización para sacar adelante los proyectos necesarios para Villaviciosa. Por ejemplo, el Plan General de Ordenación Urbana va con mucho retraso y dudamos mucho que lo saque adelante en este mandato. Es algo fundamental para todo el concejo y en especial en la zona rural, porque la forma de asentar población es que se pueda edificar y ahora mismo está todo paralizado a pesar de las promesas del Alcalde, que mintió a los vecinos.

-Critican la situación de la zona rural.

-Hay un abandono importante; en cuanto a saneamiento, servicios, comunicaciones, carreteras… Ahora mismo están todos los astros alineados, ya que el PSOE gobierna a nivel local, regional y estatal, pero ni aún así se consigue nada. Un claro ejemplo de ineficacia es el estado de la carretera AS-330 Villaviciosa-Puente Agüera, de competencia regional, y que lleva años de promesas, retrasos y partidas presupuestarias sin ejecutar. Y un tema crucial para el desarrollo de Villaviciosa es lograr que tenga suelo industrial, donde puedan asentarse empresas y crear trabajo de calidad. Es una demanda histórica y necesaria. En 10 años no se ha avanzado nada.

-¿Qué sería lo primero que haría de llegar a la Alcaldía?

El primer objetivo sería organizar el funcionamiento del Ayuntamiento, existe un tiempo de espera por licencias y permisos de casi 2 años y eso es inconcebible. Hay que agilizar los trámites municipales y para ello hace falta un plan y que los funcionarios puedan tener un clima de trabajo adecuado para desempeñar sus funciones. Pero esto podría tener una explicación, ya que recientemente nos hemos enterado que la mayoría de trabajadores municipales han presentado una solicitud para pedir un aumento salarial en el complemento específico para equipararse a otros municipios similares, así como priorizar la negociación de un nuevo convenio colectivo. En este ambiente entendemos que no es agradable trabajar.

-¿Qué es lo que más echa en falta en la gestión municipal?

La falta total de planificación, no se marcan objetivos ni hay una organización clara de prioridades, se basa en una continua improvisación donde se actúa en función de las propuestas de la oposición y ante las quejas de los vecinos. ¿Qué ha hecho el PSOE en los 10 años que lleva gobernando? ¿Cuántos más necesita para no seguir con la repetida historia de la herencia recibida? Creemos que han tenido tiempo más que suficiente. Y que los mayores logros sean el Ateneo Obrero, inaugurado hace poco con sobrecostes, teniendo que devolver parte de la subvención del Ministerio y con problemas de inundaciones cada vez que llueve, dice mucho. O el Calieru, una obra sin terminar, que no fue recepcionada por múltiples deficiencias, de la que se niega a dar explicaciones, con juicios perdidos contra la empresa constructora, teniendo que indemnizarla pagando costas e intereses… Pero ante esto nadie alza la voz ni se queja de esta situación. Son dos ejemplos de una nefasta gestión.

– ¿Qué cree que le puede faltar a la propuesta popular para que los vecinos apuesten por ella? ¿Qué impulso necesitaría?

– Es un tema complicado de analizar, cuando me comprometí a liderar el partido mi primer objetivo fue crear un equipo con gente cualificada y comprometida, personas de diferentes ámbitos que tuviesen en común su interés por mejorar el concejo. Tenemos una propuesta nueva y requiere un tiempo darla a conocer entre los vecinos, creo que lo estamos consiguiendo y seguiremos trabajando para ello. La política tiene muchos entresijos, Alejandro es un político profesional que lleva toda la vida en esto, depende de la política para vivir y eso hace que se aferre al cargo y no tenga escrúpulos. Yo creo que en política no todo vale y si tengo que elegir entre gobernar utilizando artimañas, manipulando y engañando continuamente o no gobernar y mantener unos valores, me quedo con la segunda opción. Por tanto, es cuestión de tiempo y creo sinceramente que estamos en el camino adecuado para revertir la situación más pronto que tarde.

– Dependerá de decisiones y procedimientos internos, pero ¿estaría dispuesto a presentarse de nuevo?

– Todavía no he tomado esa decisión porque mi ambición no es política, mi objetivo es usar la política como una herramienta que mejore la vida de las personas. Después de las elecciones Álvaro Queipo habló conmigo y fui muy sincero con él, me comprometí a hacer durante 4 años la mejor oposición posible, lo que suceda en un futuro será una decisión en la que influyan muchos factores y ahora no es el momento ni creo que sea importante. No somos un partido personalista, nuestro punto fuerte es el equipo.

– ¿Hay algún avance con respecto a los presupuestos para 2025?

– Aún no sabemos nada, lo que demuestra una mala planificación y mucho más teniendo una mayoría absoluta. Es algo preocupante, el ayuntamiento está en una situación financiera delicada y los informes de intervención así lo relatan año tras año. El año pasado el presupuesto aumentó el gasto un 20 por ciento y los informes recalcan que hay que reducir el gasto mediante una gestión más eficaz y eficiente. La inversión en el último presupuesto fue un 2 por ciento del total, es decir, de 17 millones de euros sólo había 78.000 euros en inversión real, una cifra ridícula. Tenemos un ayuntamiento sin capacidad de financiar inversiones y tampoco nos podríamos endeudar porque no hay capacidad para pagar la amortización de la deuda. Estamos en una situación delicada y hasta ahora se iba tirando del remanente municipal, pero este gobierno la ha dilapidado en los años que lleva gobernando. ¿Ahora qué sucederá? La inversión está supeditada a fondos europeos, partidas presupuestarias regionales, pero a nivel local no se invierte nada y estamos desconcertados ante el interés del equipo de gobierno de comprar el Palacio y Capilla de la Torre por casi 900.000 euros cuando el concejo tiene otras muchas prioridades.

– Con respecto a los puntos limpios del concejo, que han levantado tanta polémica ¿qué posición tienen?

– No me gusta entrar en polémicas estériles, pero nuestra posición es muy simple. ¿Es una buena idea tener un punto limpio en Villaviciosa? Por supuesto, igual que sería necesario otro en la zona de Les Mariñes. Pero esa política del tú más, y la culpa es tuya… Me parece una política de patio de colegio y es una forma de no asumir responsabilidades. Cuando se ubicó el punto limpio en La Rasa fue porque Cogersa exigía que diese servicio a varios municipios, en este caso Colunga, Caravia y Villaviciosa, el PSOE también apoyó esta propuesta, todo tiene una explicación más lógica de lo que parece, salvo que interese confundir y manipular.

–Ría de Villaviciosa. ¿Qué posición tiene en el proyecto de preengorde de moluscos?

– Cuando llegó a la Alcaldía (Alejandro Vega) hace casi 10 años culpó a los gobiernos anteriores de la situación de la ría, de su mal estado, de la falta de saneamiento, de que no se pudiera mariscar en ella… Ahora 10 años después todo sigue igual o peor, durante su mandato se inundaron en los porreos más de 200 hectáreas de terreno que se podrían haber evitado con una mínima inversión municipal. Instalar una planta de engorde de almejas no tiene ninguna lógica, pero no es el mayor de los problemas de la ría. Hay que dejarse de tantas promesas, hay que exigir que se ejecuten las partidas presupuestarias que quedan año tras año sin ejecutar, no sirve de nada enviar escritos instando a Costas y al Principado, es momento de pasar a la acción. Pero no se ponen de acuerdo ni las Administraciones del mismo signo político, dando una imagen lamentable como se está viendo con las obras de los porreos o en los mensajes cruzados donde el ayuntamiento amenaza llevar a los tribunales a la Consejería por la planta de engorde de almejas.

– ¿Cómo valora el trabajo de su grupo como oposición?

– Siempre se nos acusa de que somos una oposición destructiva, que somos negativos, haciendo daño, y yo creo que tenemos unos principios en el partido muy claros, tenemos un estilo que no busca el enfrentamiento, pero sí que vamos a seguir denunciando cuando haya irregularidades. Somos conscientes que nadie tiene una varita mágica para cambiar todo de golpe, pero después de 10 años creemos que han perdido totalmente la credibilidad para llevar adelante proyectos y mejorar el concejo. La obsesión con el PP raya lo enfermizo, las continuas excusas a la herencia recibida, las críticas a nuestras propuestas, vivir pendientes de nuestras redes sociales... En lugar de seguir buscando culpables pedimos que se busquen soluciones y deje de hacer oposición desde el gobierno. Tenemos claro nuestro papel desde la oposición: fiscalizar la acción del equipo de gobierno, criticar ofreciendo alternativas y ser altavoz de los problemas de los vecinos, pero el gobierno es quien debe tomar decisiones, centrarse en sus funciones, dejar de mostrar debilidad y no desviar la atención de los problemas.

