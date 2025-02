Indignación vecinal en Valdediós y Rozaes tras doce días sin internet ni teléfono fijo: "Exigimos soluciones"

Hace ya doce días desde que muchos de los vecinos de Valdediós y Rozaes permanecen sin servicio de telefonía fija ni conexión a internet por fibra óptica. La causa de esta interrupción, según han denunciado los afectados, es un corte en la red de Adamo, empresa que proporciona infraestructura a otros operadores como Telecable, Orange o MásMóvil. A pesar de las reclamaciones, la situación no ha sido resuelta, generando gran malestar en la comunidad.

José Luis Poladura, vecino de la zona y uno de los afectados, explica que la interrupción se debe a que “desenchufaron la OLT de Villaviciosa, lo que dejó incomunicadas a ambas localidades en todo lo que pertenece a Adamo”. La OLT es el equipo encargado de distribuir la señal de fibra óptica a los diferentes clientes, y tal como explica Poladura, entendido en informática, "si desenchufan la OLT, la fibra no llega a ningún sitio, da igual con qué compañía estés". Según los testimonios de los afectados, la desconexión se realizó sin previo aviso ni explicaciones. “Nadie nos informó de nada. Ni Adamo, ni Telecable ni ninguna otra compañía han dado razones claras. Las compañías dicen que Adamo es quien tiene que restablecer el servicio, pero ellos tampoco dan explicaciones y no parece que tengan intención de solucionar el problema”, aseguran.

Uno de los aspectos que más indignación ha causado entre los vecinos es que la red de fibra óptica fue desplegada hace menos de un año con financiación de los fondos europeos. "Esto se hizo con dinero público para garantizar la conectividad en las zonas rurales y ahora nos dejan sin servicio sin ninguna justificación”, alega Poladura. Los residentes han denunciado la situación ante la Dirección General de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, pero hasta el momento no han recibido ninguna solución. “Nos dicen que esto no debería pasar, pero la realidad es que está pasando. Es totalmente ilegal, Adamo tiene acuerdos con otras compañías y no pueden cortar la red a su antojo”, señalan los afectados.

La incertidumbre crece entre los vecinos, que temen que la situación se alargue durante meses o incluso años si se inicia un litigio. Mientras tanto, continúan pagando por un servicio que no reciben. "Nos siguen cobrando la cuota mensual, pero no tenemos internet ni teléfono. ¿Cómo es posible que esto sea legal?", cuestiona Poladura. El Ayuntamiento de Villaviciosa, según ha confirmado Jose Luis Poladura, está al tanto de la situación. "El alcalde, Alejandro Vega, nos ha dicho que comprende el problema y que nos apoya, pero desde el Ayuntamiento poco pueden hacer más allá de trasladar nuestra queja a instancias superiores", explica.

La falta de conexión está teniendo un impacto directo en la vida cotidiana de los afectados. "En los pueblos hay personas mayores que solo tienen teléfono fijo para comunicarse con sus familias o con los servicios de emergencia, y ahora están completamente aislados”, denuncia Poladura. Además, algunas personas que trabajan desde casa se han visto obligadas a buscar alternativas para poder desempeñar su labor. Por ahora, los vecinos siguen esperando respuestas y una solución urgente para recuperar sus servicios de telefonía e internet. “Nos vendieron que la fibra óptica llegaría para mejorar nuestras vidas, pero la realidad es que, en cuanto han querido, nos han dejado sin nada", concluyen.