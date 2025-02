Los vecinos de Santa Eugenia (Villaviciosa) urgen a arreglar la carretera tras otros dos accidentes: "No podemos esperar más"

Los residentes de Santa Eugenia (Villaviciosa) y otras localidades cercanas han manifestado una creciente preocupación por el estado de la carretera AS-330, que conecta con Rales. El mes pasado se registraron dos accidentes en esta vía, lo que ha intensificado las demandas vecinales para una intervención urgente. "La carretera está en muy mal estado, con baches, grietas y desprendimientos que la hacen peligrosa. Los accidentes recientes son una señal de que no podemos esperar más. Hay tramos donde ni siquiera es posible cruzarse con otro coche, y eso genera situaciones muy arriesgadas", señala Pedro Llera, vecino de Santa Eugenia y una de las voces más activas en la denuncia de esta problemática.

La carretera AS-330 -que conecta varias parroquias rurales como Carda, Miravalles, El Bustiu y Rales- es una vía de titularidad autonómica clave para los desplazamientos diarios de residentes y el transporte de mercancías. Su deterioro, que incluye argayos que estrechan la vía, falta de señalización y maleza que invade las cunetas, dificulta cada vez más la circulación segura. Llera relata que los vecinos llevan años reclamando soluciones. "Desde 1997 no se ha hecho ninguna intervención importante en esta carretera. Solo se realiza el desbroce anual, pero no hay un mantenimiento adecuado. En algunos puntos, el riesgo es tan alto que ya hemos visto accidentes que pudieron acabar en tragedia. Uno hombre que se vio implicado en uno de los accidentes recientes ni siquiera sabe cómo sucedió o cómo pudo salir ileso", explica, recordando la foto de un coche volcado en un barranco como ejemplo del peligro.

En octubre de 2024, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, anunció un plan para mejorar la AS-330. Según este anuncio, las obras se adjudicarían en el primer semestre de 2025 y estarían finalizadas en el verano de 2026. Sin embargo, los vecinos consideran que estos plazos son insuficientes ante la urgencia de la situación. "Se nos prometen mejoras desde hace años, pero las condiciones empeoran cada día y necesitamos soluciones ya", insiste el vecino.

A principios de año, tras los accidentes, algunos vecinos enviaron mensajes al presidente Adrián Barbón y a la Consejería de Fomento para solicitar medidas inmediatas. Aunque recibieron respuestas que reiteraban los compromisos ya anunciados, la comunidad teme que la inacción prolongada agrave aún más los riesgos. “No pedimos grandes obras de inmediato, pero al menos que aseguren que la carretera sea transitable y segura mientras llegan las mejoras definitivas”, añade Llera.

Además de la falta de mantenimiento, otro factor que incrementa los riesgos en esta vía es el tránsito frecuente de camiones cargados de madera, cuyo peso pone a prueba el deteriorado firme. “El tráfico pesado no solo agrava los baches y grietas, sino que también representa un peligro adicional en una carretera tan estrecha y sin señalización adecuada. Es cuestión de tiempo que ocurra una desgracia mayor si no se toman medidas”, alerta Llera. La carretera AS-330 no es solo un problema de infraestructuras; también afecta al desarrollo de las parroquias rurales, según los vecinos. “Es una pena. Si queremos que la gente viva en los pueblos, necesitamos accesos dignos. ¿Cómo pretendemos que alguien apueste por quedarse aquí si cada día tiene que enfrentarse a una carretera en estas condiciones?”, argumentan.

Ante esta situación, los vecinos de Santa Eugenia no descartan movilizaciones similares a las realizadas en otras zonas rurales de Asturias, como Candanal y Peón, donde las manifestaciones vecinales lograron acelerar las obras de mejora. La comunidad hace un llamado al Principado de Asturias para que priorice la seguridad vial y agilice los trámites para evitar más accidentes y garantizar una circulación segura en la AS-330.