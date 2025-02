La artesana de Villaviciosa que conquistó a Letizia ofrece talleres para elaborar pendientes "sidreros" como los de la Reina

La joyería orgánica de la maliayesa Patricia Escobar, hecha a partir de magaya de sidra (restos de manzana triturada), conquistó a la reina Letizia en octubre de 2023, durante la celebración de la entrega del premio "Pueblo ejemplar" de la Fundación Princesa de Asturias a Arroes, Peón y Candanal (Villaviciosa). La artesana formaba parte del grupo de creadores locales que mostraban sus trabajos a los monarcas y la Reina se quedó prendada de unos pendientes con el dibujo de una manzana y una botella de sidra. Tras probarlos y mirarse al espejo con toda naturalidad, mientras Felipe VI se interesaba por el proceso de elaboración, decidió llevárselos. "Insistió en pagar y, después, vino alguien de Casa Real y lo hizo", recordaba Escobar en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA semanas después de aquella histórica jornada.

La Reina, con sus hijas, luciendo los pendientes de Mondo Manzana / LNE

La artesana de Villaviciosa comenzó hace siete años con el proyecto de Mondo Manzana. Fue después de un paseo otoñal por Arroes, donde su hija se fijó en la cantidad de fruta que había en el suelo y las cunetas al ser un año de gran producción manzanera. "Estaba como una alfombra y, como por aquel entonces daba talleres a niños sobre reciclaje, empecé a unir ideas y se me ocurrió jugar con la magaya a ver qué se podía hacer. Después de probar y probar de distintas maneras, porque no quería que el proceso generase algún tipo de residuo, di con una amalgama que funciona y en la que no es necesario usar el horno, porque se va secando poco a poco durante meses", explica Escobar.

El proceso se realiza al cien por cien con material orgánico. Es la pasta base sobre la que la artesana hace las piezas de joyería, en las que incluye diseños que ella misma dibuja, como la manzana y la botella de sidra. Después, tan solo añade una capa final que aporta brillo a las piezas sin emplear ningún tipo de resina. El material tiene un acabado muy llamativo porque envejece como el cuero.

Dentro de las actividades que lleva acabo en su tienda de la plaza de Carlos I de la capital maliayesa, todos los jueves de este mes de febrero están teniendo lugar talleres formativos que permiten elaborar, entre otras piezas, pendientes similares a los de la reina. Escobar explica que "trabajamos sobre un bloque de magaya Mondo Manzana ya seco y listo para tallar, del que se saca, como si fuera de un tesoro, las piezas para hacerte un colgante y unos pendientes que hay que decorar para llevarse". "Nos lo pasamos muy bien y nos reímos bastante", añade la artesana que introdujo la sidra en el joyero de doña Letizia.