El mensaje alto y claro de Raitana: "Estamos cubriendo necesidades que el Principado debería atender y no podemos crecer sin más recursos"

La Asociación Raitana de Villaviciosa es un referente en la atención a personas con discapacidad en la comarca. Fundada originalmente hace 33 años como una asociación de ocio y tiempo libre, ha evolucionado hasta convertirse en un espacio de inclusión y apoyo integral que atiende a personas de todas las edades con diversas discapacidades. Actualmente, cuenta con 44 usuarios, aunque su impacto va mucho más allá, alcanzando también a sus familias y al conjunto de la sociedad maliayesa.

"La gente no conoce en profundidad todo lo que hacemos en Raitana. Para entender realmente lo que hacemos aquí, hay que pasar unos días con nosotros", afirma Natalia Fernández, una de sus responsables. "Nuestro proyecto de compensación educativa para los más pequeños es muy potente, tiene unos objetivos claros y ambiciosos, pero muchos se quedan con la imagen de niños jugando y no conocen el trabajo que hay detrás", explica.

Este proyecto forma parte de un amplio abanico de servicios que incluyen apoyo educativo, terapia ocupacional, respiros familiares y acompañamiento diario. Para garantizar una atención adecuada, la asociación trabaja con un equipo multidisciplinar de profesionales especializados en diversas áreas, colaborando con fisioterapeutas, logopedas y otros profesionales locales.

Además de trabajar con la infancia, Raitana también atiende a adultos y personas mayores con necesidades diversas, como enfermedad mental o trastornos del espectro autista. "Modificamos los estatutos porque Raitana es mucho más que una asociación de tiempo libre", explica Emilia de Agustín, presidenta de la entidad. "Ofrecemos respuesta a todo tipo de discapacidades y necesidades a través de diferentes proyectos, desde apoyo educativo hasta fisioterapia, logopedia o incluso sesiones de natación para mejorar la movilidad motriz". Gracias a esta diversidad de servicios, Raitana se ha convertido en un pilar fundamental para muchas familias, que encuentran en la asociación un apoyo constante y cercano.

Alicia Peón, madre de un usuario, destaca la importancia del programa de respiros. "Antes tenía que ir hasta Gijón, pero ahora los respiros los tengo aquí y aprovecho mucho más el tiempo. Miguel está acompañado en la piscina, come aquí y los cuidadores lo conocen bien. Es un respiro de calidad para mí y para él", comenta. La cercanía y el conocimiento de cada usuario es uno de los valores más apreciados por las familias.

En una situación similar se encuentra Fancesco Pazi con su hija, Sofía. En el respiro de Raitana han encontrado una ayuda fundamental, sobre todo durante el verano. “El respiro de Raitana es fundamental para la cabeza y para lograr la conciliación en los meses de verano, que son muy largos. El trabajo de Raitana y sus diversas actividades, junto con las terapias que nos pautan de la ONCE, complementan todo. Deberían de tener más recursos para respirar un poco más a nivel económico. Ellos y los voluntarios, porque su trabajo también es fundamental”, asegura Pazi.

Porque el papel de los voluntarios también es clave para el funcionamiento de la entidad. Berto Ordieres y Marisa García son dos de los varios que colaboran con Raitana y destacan el valor de la experiencia. "Es una vivencia que no conoces hasta que la vives", comenta Marisa. "Aquí ves tanto cariño y tanta felicidad que te ayuda a ver la vida de otra manera". Berto, por su parte, llegó a Raitana para hacer fotos para el calendario y acabó quedándose: "Me sorprendió todo lo que hacen, y aún siguen haciéndolo. Hacen muchísimo más de lo que nos pensamos", explica.

Incluso hay quienes son usuarios y voluntarios al mismo tiempo. Es el caso de Arturo Marín, quien llegó hace tres años a Raitana y a través de la asociación trabaja con una fisioterapeuta local los problemas derivados de la amputación de una de sus piernas. “Gracias a Sara, mi fisioterapeuta, he vuelto a caminar, y eso no tiene precio”, explica. Él, federado como entrenador de atletismo, trabaja con los chicos de la asociación y resalta la importancia del deporte para todos. "Parece que les pica el gusanillo del atletismo y a mí me encanta eso. Intento juntar el deporte con el jugar, trabajos de coordinación y de equilibrio. Es un grupo muy dispar y cada uno intentamos llevarlo lo mejor que podemos, pero el deporte viene bien a todos”, explica.

Luis Suárez, padre de Alejandro, de seis años, comparte una experiencia similar a la del resto de familias, que ven Raitana como un recurso salvavidas. "Para nosotros el apoyo educativo y las diversas actividades como la piscina o los cuentacuentos, son fundamentales. Aquí nos asesoran en cada paso, nos informan de todas las posibilidades y nos ayudan a sobrellevar el cambio de Infantil a Primaria, que es un proceso difícil". Gabriela Valera, madre de Tobías, se centra en la importancia del refuerzo educativo en Raitana. "Él tiene apoyo en la ONCE, pero en verano ese apoyo se reduce. Aquí en Raitana consiguen que no pierda el ritmo, lo refuerzan con un profesional y, además, las actividades extraescolares le vienen genial". También resalta la comunidad que se crea entre las familias. "Aquí tu experiencia sirve para otros y viceversa", dice.

Todo este enfoque integral desde Raitana busca que las personas con discapacidad formen parte activa de su entorno, facilitando su integración y promoviendo la igualdad de oportunidades. "Hablamos de inclusión real, no solo de palabras", recalca Emilia de Agustín. "Las personas con discapacidad tienen derecho a estar presentes y ser visibles en su comunidad".

A pesar del aumento en la demanda, los recursos son limitados. "Cuando empezamos hace 33 años teníamos 12 o 13 usuarios, ahora somos 44 y seguimos creciendo", explica la presidenta. "Nuestros estatutos nos permitirían dar cobertura a más personas, pero sin más apoyo económico es inviable". Raitana recibe ayudas de diversas empresas privadas, como Alimerka o Sidra El Gaitero, con quienes están siempre agradecidos, y resaltan el apoyo siempre incondicional de Pepe Cardín, quien les cedió el espacio de La Casina de la Oliva, con el que aún cuentan, así como del Ayuntamiento de Villaviciosa, pero necesita un respaldo institucional más sólido. "Estamos cubriendo necesidades que el Principado debería atender. No podemos seguir creciendo sin más recursos, y el futuro de la asociación me preocupa en ese sentido. Necesitamos que el Principado nos apoye", recalca Emilia de Agustín.

Con todo ello, Raitana no solo es un recurso fundamental para muchas familias en Villaviciosa, sino que representa un modelo de inclusión y atención integral que bien podría servir de referencia en otras localidades. La labor que realizan sus profesionales y voluntarios es un reflejo del compromiso de toda una comunidad con la igualdad y la justicia social.