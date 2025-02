Marta Sanz, concejala no adscrita en Villaviciosa tras dejar Vox: "No soy una tránsfuga"

Marta Sanz, concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Villaviciosa tras haber dejado Vox, niega que el suyo sea un caso de transfuguismo, pese a haber desoído la petición de su anterior partido para que devolviera el acta. “Una sentencia del año 2017 del Tribunal Constitucional dicta la clara diferencia entre tránsfugas y concejales no adscritos. El tránsfuga es la persona que abandona su partido con el ánimo de alterar las mayorías de una Corporación, y creo que es de fácil interpretación deducir que mi postura o mi sentido del voto en una comisión o en un Pleno no tiene más validez que ser la voz de los maliayeses que requieren mi ayuda”, detalla Sanz, en alusión a la mayoría absoluta del PSOE.

“Mi propósito siempre ha sido participar de la vida municipal, ser la voz de los vecinos que requieren mi ayuda, intentar mejorar la capacidad de ahorro de las arcas municipales y que cualquier maliayés que tenga un expediente no resuelto pueda disfrutar de una resolución rápida y efectiva. Y esos intereses deberían ser del conjunto de la Corporación sin intereses políticos ni ideológicos”, añade Sanz, muy crítica con el trato que recibe por parte del alcalde, el socialista Alejandro Vega.