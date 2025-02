Alejandro Vega responde a la edil no adscrita de Villaviciosa: "Es concejala gracias a Vox, ella no era conocida"

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, ha respondido a las declaraciones de Marta Sanz, concejal no ascrirta tras dejar Vox, en las que negaba ser una tránfuga. "Lo que nadie duda en el concejo es que la exconcejala de Vox, Marta Sanz, si es concejala ahora lo es gracias a la gente que votó a su partido Vox, y no a ella, que no creemos fuera muy conocida", asegura el regidor, que también es secretario general del PSOE maliayés. "Sería interesante que (Marta Sanz) dijera cuántas veces reunió, informó y dio cuentas a las 20 personas que integraron la lista electoral de Vox, incluido de sus ingresos cuando cobra 180 euros en unas horas por asistir a un pleno y dos comisiones", añade Vega.

A juicio del dirigente socialista, "resulta grotesco que la concejala que, junto al PP, ha liderado desde la campaña electoral la línea de insulto, calumnia y difamación permanente contra este Alcalde, se quiera ahora colocar en la posición de victimas". "Les invitamos nuevamente, tanto al PP como la exconcejala, a que acepten de una vez el resultado de las urnas, que no han logrado asimilar aún, y que respeten las normas de la democracia", afirma Vega.

"Las alteraciones de la voluntad popular expresada en las urnas son consideradas patologías de la democracia y en España dieron lugar a que los partidos políticos firmaran de un primer acuerdo contra el transfuguismo en 1998, al que siguieron tres adendas, la última firmada en 2020. Fruto de ese acuerdo , se reformó la legislación creando a partir de 2003 la figura del concejal no adscrito. La exconcejala de Vox puede seguir siendo ahora concejala no adscrita, gracias a ese acuerdo que su antiguo partido no firmó", concluye Vega.