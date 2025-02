Thierry Gaunis, el anticuario francés que trae a Villaviciosa siglos de historia desde "el camarote del mundo"

Villaviciosa ha sido el destino inesperado de Thierry Gaunis, un anticuario francés, de Burdeos, que ha traído consigo siglos de historia y un ojo experto para los tesoros olvidados. Su local en la villa se ha convertido en un espacio de culto para quienes buscan piezas únicas por su procedencia, calidad o singularidades. Su vínculo con Asturias viene por parte de madre, natural de Sama de Langreo, pero la Villa fue una ubicación para su establecimiento que le convenció a la primera.

"Siempre hemos pasado temporadas en Asturias por la familia materna. En unas vacaciones, paseando por Villaviciosa, encontré este lugar y supe que era el sitio ideal", cuenta Gaunis. "En ciudades como Oviedo o Gijón, los espacios son muy caros y yo quería un lugar donde poder mostrar de verdad todo lo que tengo, sin limitaciones de espacio. Aquí en Villaviciosa tengo 700 metros cuadrados y eso permite que la gente visualice mejor las piezas y su posible ubicación en sus casas".

Su llegada a la villa no fue improvisada, sino una decisión meditada en la que pesaron razones de logística y una forma diferente de entender una dedicación que es su pasión. "Mucha gente que viene aquí lo hace con verdadero interés. No entran por simple curiosidad, como podría pasar en una gran ciudad. Me visitan desde toda Asturias, incluso de Cantabria, que me sorprendió bastante, o Madrid, ya que mucha gente tiene segundas residencias por aquí y compran para sus casas. El boca a boca ha sido clave", explica.

"La pieza más antigua que tengo ahora mismo es un busto de madera del siglo XVII. No es fácil encontrar algo así", comenta. "Hace poco vendí una pieza aún más antigua, pero este busto es una joya poco común", indica el anticuario,

Sin embargo, si hay algo verdaderamente singular en su tienda es una verja de hierro forjado, una pieza que, según explica, es "prácticamente única". "Tiene alrededor de 100 años y viene de una finca en Burdeos. Es una pieza muy rara de encontrar. Puede servir tanto para exteriores como para dividir ambientes dentro de una casa, y su calidad es insuperable. Hoy en día hacer algo así costaría mucho más y hay que contar con la historia que ya tiene esta pieza, algo que siempre explico a mis clientes".

Y es que el mundo de las antigüedades es un terreno en el que la experiencia y la honestidad son esenciales. El anticuario es consciente de que en este sector pueden darse engaños y malas prácticas, algo contra lo que él lucha con transparencia. "Yo siempre soy claro con lo que vendo. Si una pieza es antigua, lo digo, y si no sabemos con exactitud su fecha, también lo explicamos. La gente no es tonta. Quizás en el momento no lo sepan, pero con el tiempo lo descubren. La honestidad es clave", señala.

Su experiencia en el país galo le ha dado un bagaje incomparable. "En Francia hay mucha tradición de ferias de antigüedades. Cualquier fin de semana puedes encontrar mercados con todo tipo de piezas. Por eso muchos anticuarios españoles y de todo el mundo vienen a comprar allí. Yo traigo todo desde Francia, porque allí hay mucho género. De hecho, a Francia se le llama 'el camarote del mundo' porque de ahí se nutren los anticuarios del mundo", explica Gaunis.

Y a pesar de que su local en Francia llevaba más tiempo en funcionamiento, Thierry decidió dar el salto a Villaviciosa, aunque manteniendo ambos. "Al principio pasaba tres semanas en Francia y una aquí, pero ahora es al revés. Me siento muy bien acogido y, aunque no he tenido demasiado tiempo de disfrutar la villa, poco a poco voy conociéndola más", señala.