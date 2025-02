La Comarca de la Sidra impulsa una ordenanza para el uso del asturiano

La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra aprobó en su última sesión plenaria la creación de una ordenanza de uso del asturiano. Su objetivo será "garantiza el derecho de todos los ciudadanos a expresarse libremente en asturiano o en castellano, y que no sean discriminados a causa del idioma, protegiendo y fomentando el uso del asturiano en todos los ámbitos". La propuesta partió de una moción de Asturianistes por Nava que fue objeto de una enmienda de sustitución planteada por el PSOE, Asturianistes por Bimenes e Independientes de Sariego. En ella, además de ampliar la exposición de motivos, para introducir algunas de las medidas en favor de la oficialidad del asturiano que se han ido poniendo en marcha en la comarca desde 2002, se incluyó un punto específico para "condenar y rechazar" la "denuncia e impugnación judicial" de la señalización en asturiano de Villaviciosa por parte de Marta Sanz, concejal no adscrita en la Corporación maliayesa tras dejar Vox.

La moción original presentada por la asturianista naveta Alicia Vega Carrio no llegó a ser votada por los integrantes del Pleno del ente supramunicipal que comparten Villaviciosa, Nava, Colunga, Bimenes, Cabranes y Sariego. La enmienda de sustitución sí salió adelante con los catorce votos de los representantes del PSOE , Independientes de Sariego y Asturianistes de Bimenes. Además de Asturianistes por Nava, votaron en contra el PP y Marta Sanz. El forista José Ángel Toyos, alcalde de Colunga, optó por la abstención.

Alicia Vega lamentó ayer que su moción no hubiese salido adelante y acusó al PSOE, Asturianistes por Bimenes e Independientes de Sariego de no haber buscado un texto de consenso a través de enmiendas que no fueran de sustitución. Además, mostró "dudas" sobre el procedimiento seguido, ya que la enmienda se sometió a votación sin haber hecho previamente lo mismo con su moción.

El texto que recibió luz verde del Pleno de la mancomunidad establece que la tarea de "elaborar y consensuar" la ordenanza de uso del asturiano en la Comarca de la Sidra se encarga al Conseyu de Política Llíngüística de la entidad, que va a ser renovado con la finalidad de impulsar su funcionamiento, estableciendo un nuevo plan de trabajo que incluya en primer lugar la redacción de la citada normativa.

La enmienda de sustitución aprobada también hace mención al "contexto actual de debate respecto a la introducción de la cooficialidad del asturiano, mediante la reforma del estatuto de autonomía para Asturias".