Moda para todos los oficios y las edades made in Villaviciosa: así son los divertidos diseños de Sheila Gervasoni

Sheila Gervasoni da Silva es, desde hace años, una vecina más de Villaviciosa, donde abre cada día su tienda con diseños propios gracias a su creatividad y a un trabajo que le satisface. Llegar hasta su momento actual no fue fácil, pero lo ha logrado a base de constancia, ilusión y persistencia. "Soy brasileña, de madre italiana y padre brasileño. Con 22 años viajé a Portugal y allí me encontré gente muy maja con la que empecé a trabajar. Ya de aquella diseñaba bikinis. Allí me enamoré de un asturiano y me vine para Asturias con él. Es decir, que me vine por amor", dice sonriendo y echando la vista atrás.

Madre de un niño de nueve años, recuerda que, tras dejar la escuela de surf, estuvo trabajando en algún local de hostelería en limpieza en cocina. "No tenía terminados mis estudios y había que trabajar, aunque a mí lo que me gustaba realmente era la costura, así que empecé a hacer mandiles y gorros con telas muy alegres y singulares para mis compañeros, que me animaron a acudir a mercadillos. La primera vez que fui a Candás y vendí todos los delantales fue un subidón tremendo y decidí dedicarme a ello de forma profesional", explica.

A partir de este momento, decidió formarse en todos los sentidos; a escribir y leer mejor en castellano; hacer cursos de reciclaje; cursos de diseño y costura y, además, aprender a gestionar el propio negocio. Pronto cogió en alquiler una pequeña tiendina de la que siempre estuvo enamorada y ahí , además de coser, vende las prendas creadas y diseñadas por ella, que le están dando más éxito: las batas para profes; delantales y gorros de cocina a juego para adultos y para niños; bikinis batas "más moderninas para las güelitas" y, en primavera verano, su propia linea de vestidos.

Su trabajo lo firma con el nombre de Sorela Line Artesanía en Telas y hace años que vende, además de en Villaviciosa, a través de su página web. "Fuera de Asturias me escriben profes de toda España, algunos me piden diseños concretos y otros ya hechos", señala esta profesional a quien, cada mes, también se la puede encontrar en el Mercado Artesano Ecológico en Gijón.

Ella cree que, a la hora de emprender, hay que tener claros los objetivos. "Se puede emprender en cualquier lado porque no es el lugar, eres tú, tu fuerza, tu empeño, tu persistencia; el seguir llamando a otra puerta cuando te cierran la primera. No es donde estés, sino la fuerza y la determinación que tengas, de tu constancia y hasta donde quieres llegar. Yo además vivo en Villaviciosa, una villina preciosa, muy coqueta, tranquila, con todos los servicios y rodeada de naturaleza", concluye. n