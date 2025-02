Antonio Sorca y Reinaldo Belén colocan a Villaviciosa en la élite del escanciado: "No se trata solo de títulos, sino de mantener viva la tradición y disfrutar de ella"

Antonio Sorca, gerente de la sidrería El Portal en Villaviciosa, ha convertido el escanciado en su gran pasión. Su cuarto puesto en la XXXI edición del Concurso Oficial de Escanciadores es un reflejo de su lucha en un certamen donde los números suelen dictar sentencia. Acompañado únicamente por su compañero, Reinaldo Belén, hicieron frente a equipos mucho más numerosos, demostrando que la calidad y la constancia pueden desafiar cualquier pronóstico

"Fue una pelea guapa porque la llevamos entre dos, dos contra muchos", relata Sorca con una mezcla de orgullo y admiración por su compañero. En un campeonato donde la mayoría de los equipos contaban con más de diez participantes, ellos defendieron el honor de Villaviciosa armados con su talento y esfuerzo. "En muchos concursos estuvimos entre los mejores a pesar de ser solo dos de nuestra sidrería. Es el mínimo, y agradezco mucho a Saúl Moro, el presidente de la asociación, que nos dejase participar", explicó el gerente de El Portal.

Y es que la conexión de ambos, la forma de trabajar y crecer juntos, les ha hecho cosechar muchos éxitos. Antonio, tras la pertinente presentación realizada por María Vigón, acogió en su negocio a Reinaldo a pesar de que este no sabía escanciar, transformándose así en su maestro. Por ello, su relación va más allá de la simple competición. "Es como un pequeño hermano para mí", confiesa el gerente. Formar a un joven en el arte del escanciado no es solo cuestión de técnica, sino también de transmitir una actitud y una mentalidad. "Al principio me costó mucho disciplinarlo, pero tenía ganas y aprendió rápido. Ahora es un competidor excelente", afirma Sorca rotundo. “Tiene mucho talento, y por eso con él nos preparamos siempre para el primer puesto cuando entrenamos, porque tiene la calidad como para conseguirlo”, añade el maestro.

Juntos han enfrentado las dificultades de competir en desventaja numérica. "Los demás equipos tenían un mínimo de tres competidores en cada concurso, algunos hasta seis o más. Nosotros éramos solo dos, pero no nos rendimos. Cada concurso fue una prueba de resistencia y precisión, enfrentándose a rivales experimentados que llevaban años en el circuito". De ambos, Sorca es el que cuenta con más experiencia, habiéndose sumado hace unos años al circuito, en parte gracias al apoyo de su esposa.

Sin embargo, no solo se centró en la competición, sino que también absorbió conocimientos de otros grandes nombres del escanciado. "He aprendido mucho de muchos maestros que he ido teniendo la fortuna de conocer. Me dieron consejos muy valiosos que he ido aplicando, y son muchos los nombres de los que, por un motivo u otro, estoy muy agradecido; Abraham Castellano, Marcos Ramos, Pablo Álvarez, Guti Rodríguez, Luis Manuel Naredo... Son maestros increíbles. Estoy especialmente agradecido con Guti, que este año además me ofreció participar en el concurso de sidra natural de aquí de la villa como jurado, y sigo aprendiendo mucho con ellos”, afirma, agradecido.

Mirando hacia el futuro, Sorca tiene claro su objetivo. "Estoy convencido de que voy a ser campeón de Asturias. No sé si será este año o el siguiente, o cuándo será, pero voy a seguir peleando por ello". No se trata solo de títulos, sino de mantener viva la tradición y seguir disfrutando del camino. "Lo importante es pasarlo bien y hacerlo con pasión. Si pierdes eso, lo demás no tiene sentido", subraya.

Más allá del concurso, su vida ha sido un viaje de descubrimiento. Desde sus inicios en la alta cocina francesa hasta su llegada a Asturias, asentándose en Villaviciosa tras pasar por Gijón, ha forjado un camino propio en la hostelería. "Me enamoré de la sidra. En Francia, aprendí a respetar el producto y a entender cada detalle, y eso es lo que traslado ahora a la cultura sidrera desde mi negocio y desde el escanciado", asevera. Su sidrería es el reflejo de ese aprendizaje, un lugar donde cada culete lleva el sello de su esfuerzo.

A pesar de los desafíos de gestionar un negocio y competir al más alto nivel, Sorca sigue adelante con determinación. "Si llega la lotería, maravilloso, pero hasta entonces seguiré haciendo lo que más me gusta, con la misma pasión de siempre".