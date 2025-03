Alejandro Vega no optará a la reelección para la secretaría general del PSOE de Villaviciosa

Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa, no optará a la reelección como secretario general del PSOE maliayés. La decisión de renunciar a continuar como líder del partido la anunció ayer a la ejecutiva de la agrupación municipal y también la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) está ya al tanto. Ha dirigido además un carta a la militancia en la que explica sus motivaciones, entre ellas, que va a priorizar su labor como regidor. En la misiva indica que no presentará candidatura a la asamblea que ha de celebrarse antes del próximo 25 de mayo para elegir nueva dirección local y que lo da a conocer con anterioridad a que se convoque esa cita "para facilitar que se disponga del tiempo necesario en el proceso de renovación".

La carta señala que la decisión se debe, principalmente, a que debe centrarse "en la gestión del gobierno municipal, al disponer ahora de menos tiempo, por razones familiares y personales". "Creo además que no he podido dedicar el tiempo y la atención que necesita la agrupación local y considero necesaria la mejora de las relaciones y colaboración con las direcciones nacional y autonómica, para lo que entiendo imprescindible dejar paso a otra persona que pueda encargarse de esa tarea, específica, de trabajo orgánico, para fortalecer la agrupación. Podrá darse así, una nueva renovación y un nuevo impulso, que considero necesario, y en el que participaré como alcalde y militante, pero para el que ahora considero que ni puedo dedicarle tiempo, ni pienso que sea yo la mejor opción", añade.

No obstante, Vega ha venido dejando constancia en varias entrevistas su decepción con la situación política de los últimos años, incluidas sus discrepancias desde hace tiempo con la línea oficial del partido que en la dirección nacional lidera Pedro Sánchez, con la que nunca se ha identificado. Estas circunstancias habrían influido en la decisión de Alejandro Vega para dejar la secretaría del partido, según algunas fuentes consultadas. Por el momento nada se ha dicho sobre lo que pueda suceder en lo que respecta a la candidatura municipal. De hecho, fue un asunto que no se tocó en la asamblea de este lunes en Villaviciosa, en la que se analizó la decisión de Vega de no optar a la reelección para liderar el partido.

Alejandro Vega se puso al frente de la comisión gestora del PSOE de Villaviciosa en septiembre de 2011 a petición de la dirección de la FSA-PSOE, cuando aún era regidor de Cabranes. Se hizo cargo del partido maliayés tras la que había sido la última de las crisis vividas por la agrupación y ante la dimisión del entonces secretario general maliayés, Manuel Tuero. Se formó la citada gestora y Vega asumió la situación con un grupo municipal que además solo tenía 2 de los 17 concejales de la Corporación, que entonces presidía como regidor el popular José Felgueres.

En enero de 2013 se convocó el congreso del PSOE de Villaviciosa que lo eligió como secretario general por primera vez. Y en mayo de 2015 dejó el cargo de diputado autonómico para ser el candidato a la Alcaldía maliayesa, logrando desalojar al PP, que históricamente había gobernando el concejo. En esos comicios los socialistas pasaron de 2 a 7 ediles y Vega se hizo con el bastón de mando a través de un acuerdo de gobierno con Foro y Somos.

En 2017 fue reelegido como secretario general del PSOE y tras cuatro años como alcalde, Vega logró en 2019 unos resultados históricos, con una mayoría absoluta de 10 concejales. En 2022, fue reelegido para un tercer mandato al frente de la agrupación local como secretario general y en las elecciones de 2023 logró revalidar la segunda mayoría absoluta para el PSOE en Villaviciosa.

En la carta a los militantes para anunciar que no optará a la reelección para liderar el PSOE local indica que en breve se fijará y hará pública la fecha de la asamblea, con el calendario de presentación de candidaturas, y "se convocará asamblea ordinaria también para hacer balance de gestión, cuentas y para explicar la decisión tomada".