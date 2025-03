Alejandro Vega propone a la consejera Lydia Espina para liderar el PSOE de Villaviciosa

Alejandro Vega propondrá a Lydia Espina, actual consejera de Educación del Principado, como nueva secretaria general del PSOE de Villaviciosa. Asñi lo ha avanzado el regidor, que ayer anunció que no optará a la reelección para seguir al frente del partido en el concejo. El congreso local para elegir nueva dirección local del partido se celebrará el próximo 12 de abril.

La Comisión Ejecutiva de Villaviciosa acordó ayer que la asamblea de militantes se celebre el próximo 12 de abril y se abre así el proceso que deberá llevar a la renovación del liderazgo en la Agrupación local socialista. El límite para convocar las asambleas locales es el 25 de mayo, pero no habrá que esperar a esa fecha. Durante el encuentro de la ejecutiva se analizó el deseo de Vega de no continuar al frente de la organización y de centrarse en su labor como alcalde. Este remitió una carta a los militantes en la que les anunciaba su decisión y además adelantaba que "con pleno respeto al proceso democrático que se abre, ya he manifestado a la Comisión Ejecutiva Local que tengo claro lo que considero que es lo mejor para el presente y el futuro de nuestra agrupación". Y su propuesta es la de Lydia Espina, tal y como ha podido saber este periódico esta mañana.

Lydia Espina, consejera de Educación del Principado, fue antes de desempeñar esta responsabilidad una de las principales colaboradoras del Alcalde, formando parte de su equipo tanto en la Agrupación local como en el gobierno local en el anterior mandato. También forma parte de la actual dirección local, como Vicesecretaria General.

Nació en Villaviciosa en 1974, donde reside, y es Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca. Posteriormente obtuvo también el grado de maestra en Educación Primaria. Posee un máster en Neuropsicología y Educación por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Es funcionaria de carrera del cuerpo de maestros y desde julio de 2021 dirige la Consejería de Educación, donde previamente fue directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas.