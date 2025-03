Los usuarios de la biblioteca de Villaviciosa celebran la ampliación del horario: "Era una mejora muy necesaria"

El próximo lunes 17 de marzo entra en vigor el nuevo horario de la biblioteca de Villaviciosa. Hasta ahora, el centro abría por las mañanas de 9.30 a 14 horas y por las tardes de 16 a 18 horas. Con la modificación, ahora pasará a abrir de 10 a 14 horas y de 16.30 a 19.30 horas, ampliando así su disponibilidad especialmente en horario vespertino. La medida ha sido bien acogida por los usuarios, opinión que respaldan los trabajadores del centro.

Alba Mier, una de los dos responsables con los que cuenta la biblioteca, comenta que la afluencia de usuarios es constante y que la ampliación del horario es vista como una mejora significativa, especialmente entre familias y estudiantes. "La noticia ha sido muy bien recibida, sobre todo por quienes vienen con niños pequeños, porque ahora tienen más tiempo para aprovechar, porque las tardes son muchos los que vienen ", señala Mier.

Rosa Gómez, madre habitual en la biblioteca con sus hijos, celebra la ampliación. "No sabía que se ampliaba el horario, pero mejor. Muchísimo mejor. Cerrar a las seis me parecía muy poco tiempo. Vengo con mi hija pequeña y con el mayor, y mientras él estudia, y con la niña vemos libros. Para mí es importante que tenga contacto con ellos, porque si no venimos aquí, ese contacto con los libros ya no lo tiene. Le gusta ver las imágenes, tocar los libros, y siempre nos llevamos alguno para leer por las noches", explica.

En la misma línea, Roberto Menéndez, otro usuario que acude con sus hijos, destaca que "la ampliación del horario está genial. A los críos les encanta venir, venimos y estamos aquí liados hasta que cierra, prácticamente. Se divierten mucho con los libros, especialmente con los sensoriales y de animales". Además, destaca la importancia de actividades como "Érase una vez... la biblioteca" para fomentar la lectura infantil. "Todo lo que sea fomentar la lectura y el libro es una buena cosa, para dejarnos de tanta pantalla", concluye.

Los estudiantes también valoran la ampliación del horario. Eva Fuertes, quien utiliza la biblioteca para estudiar, comenta que "el aula de estudio está bien, pero poder contar con un poco más de tiempo para subir aquí a la biblioteca siempre es bienvenido. Es un lugar tranquilo y nos gusta. El horario por la mañana no estaba mal, pero por la tarde era muy escaso, era muy necesaria la ampliación". Sergio Reigoso, otro usuario habitual, resalta que "el aula de estudio en épocas de exámenes tiene más afluencia, y aunque está bien, la conexión a internet va mejor en la biblioteca, que además es más amplia y cómoda, y si trabajas, con el cierre a las seis no te da tiempo a nada. Ahora, cerrando a las siete y media, ya puedes aprovechar más".

La biblioteca no solo ha ampliado su horario, sino que también ha implementado nuevos servicios que están teniendo gran acogida. Andrea Mier vsalora estos servicios como algo muy positivo, incidiendo en la reciente integración en la Red de Bibliotecas de Asturias del centro maliayés. "Los fondos que no tengamos aquí los podemos pedir a cualquier otra biblioteca de la red y viceversa. Esto evita desplazamientos innecesarios y amplía el catálogo disponible para los usuarios". También destaca la buena respuesta del público ante el nuevo servicio de consulta de prensa diaria, que “está ganando usuarios gracias al boca a boca”.