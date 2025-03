La colonia de animales más curiosa de Villaviciosa suma ya cinco ejemplares en el parque Ballina

Tras lo más duro del invierno, el Parque Ballina de Villaviciosa se ha convertido en el hogar de varios galápagos americanos (Trachemys scripta), una especie exótica que despierta la curiosidad de los visitantes y reabre el debate sobre el abandono de animales domésticos y su impacto en el ecosistema.

El avistamiento de estos reptiles, comúnmente conocidos como tortugas de Florida, comenzó hace un mes, incluso antes del inicio oficial de la primavera. Actualmente, se pueden ver hasta cinco ejemplares disfrutando del sol en el estanque de aves del parque. Su presencia ha convertido el lugar en una atracción irresistible para los más pequeños.

"Tenemos que venir todos los días a verlas. Mi nieto Alberto está entusiasmado, hasta quiere saltar la valla del estanque para tocarlas", asegura Alberto Llosa, un vecino que acompaña a su nieto al parque después del colegio.

Dos de las tortugas del estanque. / V. Alonso

Sin embargo, la presencia de las tortugas también genera inquietud. Luz García, una vecina recién llegada a Villaviciosa, expresa su sorpresa y preocupación: "”Llevo poco tiempo viviendo en Villaviciosa, y nunca esperé encontrar tortugas. Me fascina verlas, pero me preocupa que la gente las abandone aquí. Si las compras como mascota, deberías informarte sobre las opciones que existen para entregarlas si ya no las quieres en casa", señala la maliayesa, mientras capturaba con su cámara los galápagos, destacando sus llamativos colores y manchas anaranjadas.

Luz García, en el estanque. / V. Alonso

Otros visitantes también manifiestan su inquietud sobre la posibilidad de que estos reptiles al estar tan juntos puedan reproducirse, dado que la tortuga de Florida es considerada una especie invasora. Gonzalo Gil, biólogo local, aclara: “La población de esta especie se debe más a la suelta de ejemplares que fueron adquiridos como mascotas, ya que el potencial reproductor de la especie en Asturias es muy bajo. Se han encontrado algunas puestas de galápago en embalses del centro de la región pero no hay ninguna certeza de que hayan nacido crías de galápago. Una de las causas más probables es que en el norte de España los inviernos son largos y fríos, lo que parece que es letal para las crías de un reptil cuyo origen tiene un clima subtropical húmedo”, indica Gil.

Una de las tortugas del estanque maliayés. / V. Alonso

Más allá de los debates, los galápagos se han convertido en una peculiar atracción para los usuarios del parque. Vecinos y visitantes coinciden en la necesidad de respetar a estos animales, así como al resto de la fauna y flora del parque. "Hay que pedir respeto, al igual que se debe tener con las aves, peces, flora y árboles del parque", dicen sus admiradores.

Mientras tanto, estos coloridos reptiles siguen despertando curiosidad y sirviendo como un recordatorio de la importancia de la tenencia responsable de mascotas y la necesidad de proteger los ecosistemas.