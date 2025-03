La Semana Santa de Villaviciosa 2025 ya tiene cartel: así es el diseño de Francisco Javier Martín

La Cofradía Jesús de Nazareno de Villaviciosa ya cuenta con cartel oficial para la Semana Santa de este año. Se trata de una obra del artista zamorano Francisco Javier Martín, quien ha plasmado su visión de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén realizada en pastel, y que posteriormente su hija, Raquel Martín, trasladó a la que ha sido la composición final. Esta se distingue por su luminosidad y por su intención de transmitir el carácter festivo del Domingo de Ramos, que contrasta con la solemnidad que predomina durante el resto de la Semana Santa.

"Estuve estudiando los carteles de otros años y vi que la representación de la Entrada en Jerusalén solo se había utilizado una vez. Quise hacer un cartel de saludación, de inicio festivo, porque el Domingo de Ramos es el día de alegría antes de que la Semana Santa avance hacia su carácter más solemne", explica Francisco Javier Martín. Con este propósito, optó por un primer plano de Cristo en el que destaca también la imagen de la burra, un elemento clave en la iconografía de la procesión, y especialmente significativo para los niños.

Para dar vida a la imagen, Martín eligió la técnica del pastel sobre papel oscuro, una decisión basada en la posibilidad de jugar con la luz y los volúmenes mediante la aplicación del color en polvo. "El pastel permite sacar las luces y formas con mucha sutileza. Trabajé sobre un papel oscuro para que las figuras fueran emergiendo poco a poco", detalla el artista. Uno de los aspectos más destacados del cartel es la composición final, obra de su hija Raquel Martín, licenciada en Bellas Artes, quien se encargó del diseño y montaje digital de la obra. "El montaje del cartel se debe a ella, principalmente. Yo hice el dibujo y luego le pedí que me echara una mano para darle una estructura visual atractiva. Me propuso integrar la imagen sobre un brazo de la cruz, algo que al principio no se percibe, pero una vez que te lo dicen, lo ves y entiendes la anticipación del mensaje de la Semana Santa", relata con orgullo.

El artista, que ya había colaborado con la Cofradía ilustrando el folleto del pregón del año pasado, se sintió honrado cuando recibió el encargo de realizar el cartel. "Al principio me pareció una responsabilidad grande, pero luego me lo pensé y dije: 'vamos a ello'. La Cofradía confió en mí y eso me animó a aceptar el reto", confiesa. El cartel destaca por una paleta de colores equilibrada y una tipografía elegante que refuerza el mensaje de la obra. En el diseño, la figura de Cristo y la burra ocupan el centro de la composición, mientras que en un segundo plano se adivina la silueta de la cruz, aportando una lectura simbólica más profunda.

En cuanto a sus planes para esta Semana Santa, Francisco Javier Martín aún no ha decidido si viajará a Villaviciosa para vivir en primera persona las celebraciones. "El año pasado fui un fin de semana con mi mujer para hacer fotos y conocer más de cerca los pasos procesionales para las acuarelas del folleto. Conocí el Museo de la Semana Santa y me gustó mucho. Aunque para esas fechas no sé si podremos ir, porque en Zamora también vivimos la Semana Santa con mucha intensidad, pero no lo descarto", comenta.