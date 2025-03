Eloy Sevares: "Ya tenemos la programación para las fiestas del Portal cerrada al 95% y con buenas actuaciones"

Eloy Sevares, presidente de la Asociación de Festejos de El Portal, habla con LA NUEVA ESPAÑA para hacer balance de la organización de la reciente fiesta nocturna realizada por el Carnaval, primera prueba de fuego de esta nueva junta directiva, el trabajo que está realizando la asociación para las fiestas del Portal y los retos que afrontan. Sevares y su equipo viven esta fase con ilusión, muchas ganas de continuar trabajando y ofrecer nuevas actividades a los maliayos.

–Este Carnaval ha sido la primera gran fiesta en la que la asociación ha tenido un papel activo. ¿Cuál es su valoración?

–El Carnaval fue un éxito total, quedamos muy contentos. Hemos trabajado mano a mano con el Ayuntamiento, que al final son quienes han impulsado y sacado el Carnaval adelante. Les propusimos unirnos con barraca y fiesta por la noche para completar el programa festivo, y estamos muy satisfechos. De hecho, estamos tan contentos que ya estamos pensando en si podríamos aportar algo más en otras fechas, quizás en verano, previamente a las fiestas del Portal. Tenemos que hablarlo con el Ayuntamiento, pero aún no podemos adelantar mucho.

–¿Cómo surgió la idea de añadir la fiesta nocturna en Carnaval?

–Fue iniciativa nuestra. Valoramos mucho el Carnaval que hay en laVilla, y este año hubo récord de participación, con más de 1.300 personas inscritas. Además, el concurso de charangas está muy incentivado por parte del Ayuntamiento y atrae a mucha gente. Creíamos que faltaba algo de animación por la noche, y así lo hicimos. Los primeros en agradecerlo fueron los participantes de las charangas, porque muchos se quedaron en la Villa en lugar de irse tras el desfile. La aceptación fue tremenda.

–¿Cuántas personas trabajaron en la organización del evento?

–Unas diez personas, más algunos colaboradores que nos echaron un cable.. Estamos asustados todavía porque fue bestial, una cantidad de gente tremenda, que en ocasiones hacíamos falta veinte para cubrir todo lo que había, pero fue una primera toma de contacto con la organización de eventos muy buena.

–¿Qué pasos está dando ahora la asociación de cara a las Fiestas del Portal?

–Hemos empezado a hacer socios desde este miércoles y está teniendo muy buena aceptación. Además, el libro de fiestas vuelve a estar a cargo de la asociación, ya que en los últimos años era el Ayuntamiento el que se encargaba. Después de Semana Santa comenzaremos a trabajar en el tema de los anunciantes y pasando por los comercios.

–A finales de año ya estaban cerrando cosas para las fiestas. ¿Cómo van ahora mismo?

–Bueno, podemos decir que ya tenemos la programación cerrada al 95%. Y digo 95% porque faltan algunos detalles por puntualizar, pero ya está todo casi listo. No tardaremos mucho en anunciarlo, aunque dejaremos que pase Semana Santa. Queremos que antes de verano se sepa lo que traemos. Creemos que está muy bien repartido, con buenas actuaciones y cubriendo horarios, ubicaciones y estilos muy diversos.

–¿Se ha avanzado en el tema de las ubicaciones para los diferentes eventos de la fiesta?

–Todavía estamos en ello. Esperamos que nos concedan esa tan esperada segunda ubicación, pero la gente tiene que entender que la plaza del Güevu tiene restricciones, sobre todo por la danza del domingo. Pero es que además con los camiones que traen las orquestas hoy en día, que son muy grandes, y que tiene que estar todo despejado y recogido para bailar la danza, que es el alma de las fiestas del Portal, eso es evidente, totalmente respetable y entendible. Aun así, estamos viendo con el concejal de festejos cómo podría encajar algo en la plaza, y también estamos pendientes de la aprobación de otro espacio.

–Quieren anunciar la programación con bastante antelación, teniendo en cuenta que las fiestas son en septiembre. ¿Cómo les ha resultado la organización?

–Ha costado, porque aunque parezca que no, íbamos tarde. Empezamos en febrero hablando con representantes, comparando precios y ajustando detalles. La fecha es complicada, tiene bastante demanda porque coincide con muchas otras fiestas, y cada día del Portal tiene unas necesidades específicas, no es lo mismo el sábado, que el lunes, o el martes, el día de peñas. No siempre es fácil conseguir lo que queremos, pero bueno, ya casi lo tenemos.

–Y respecto a los socios, comentaba que le gustaría llegar a mil. ¿Lo ve viable?

–Se que es una cifra muy ambiciosa, pero viendo que en menos de dos días ya llevamos casi 100 socios, creo que de aquí a septiembre podríamos llegar a 700 u 800. Dentro de la directiva soy el que pone los listones altos, pero creo que tendrá buena acogida y que podremos llegar a ello.

–¿Qué reacciones ha habido sobre el precio de la cuota de socios?

–Muy variadas. Algunos pensaban que sería más caro, otros lo ven bien y otros lo consideran un poco elevado. Pero hay que entender que unas fiestas como las del Portal, y las fiestas que queremos que la Villa tenga, tienen que costearse de alguna manera. Un gran porcentaje del presupuesto viene de los socios. Esos 25 euros al año no solo van para orquestas, sino para muchos gastos adicionales: seguros, instalaciones eléctricas, generadores, planes de emergencia... El coste de estos aspectos es incluso mayor que el de la propia fiesta en sí. Así que creo que el precio es más que justo por lo que la gente va a recibir.

–En general, ¿considera que este 2025 marca el resurgir de las fiestas del Portal?

–Creo que esto ha despegado por todo lo alto. Lo que más nos motiva es la reacción de la gente. Lo importante no es solo lo que podamos hacer nosotros, sino la respuesta del público. Por ejemplo, una semana después del carnaval, la gente sigue parándonos por la calle para felicitarnos. Eso es lo que realmente nos da energía para seguir adelante.