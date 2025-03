La Asociación Raitana propone un protocolo sanitario que perfeccione la atención a las personas con autismo

Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial del Autismo, y desde la Asociación Raitana de Villaviciosa lo celebran con más que palabras. Este año, además de las ya habituales acciones de sensibilización, dan un paso más y presentan una propuesta concreta: un protocolo sanitario y una tarjeta identificativa para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) para un trato cada vez más adecuado en los centros sanitarios asturianos.

“Nuestra intención es que se implante un sistema similar al que ya existe en otras comunidades, como la llamada tarjeta AA, un distintivo que figura en la tarjeta sanitaria y que avisa a los profesionales de que esa persona necesita ciertas adaptaciones en la atención médica”, explica Natalia Fernández, representante de la asociación. La propuesta ya fue presentada con buena acogida en el centro de salud de Villaviciosa, y Raitana tiene previsto trasladarla también al Ayuntamiento y al Gobierno del Principado de Asturias con el objetivo de extenderla a toda la comunidad.

Desde las familias, la iniciativa se ve como algo esencial. Noelia de Andrés, madre de un niño de 5 años con autismo, lo resume del siguiente modo: “Parece una tontería, pero puede marcar la diferencia. Hay niños —y también adultos— que pueden sufrir crisis si se prolongan los tiempos de espera, si hay luces o ruidos muy intensos, o si les tocan sin avisar. Si los profesionales sanitarios tuviesen una notificación previa, podrían adaptar su forma de actuar. No siempre vas al mismo médico, y no todos conocen estas necesidades”. El protocolo busca algo tan sencillo como evitar sufrimientos innecesarios y garantizar una atención más justa y empática. “El TEA no termina en la infancia, es una condición de por vida, y como sociedad tenemos que adaptarnos para que estas personas no se queden atrás”, apunta de Andrés.

Además de esta propuesta institucional, Raitana ha organizado una completa agenda de actividades de sensibilización, educativas y culturales que giran en torno al Día del Autismo.El 2 de abril, el Ayuntamiento de Villaviciosa se iluminará de azul, como parte de la campaña promovida por la Confederación Autismo España. También se colgará una pancarta conmemorativa, y el escaparate de La Librería de la Villa estará dedicado al autismo durante toda la semana, donde precisamente el día 5 se acogerá un cuentacuentos para público infantil y sus familias. A las 11.30 horas se leerá ‘Mi hermano Luca’, pensado para niños y niñas de entre 3 y 6 años, y a las 12.15 horas ‘El cazo de Lorenzo’, dirigido a mayores de 7. Ambas lecturas están orientadas a promover la empatía y la inclusión desde edades tempranas.

El martes 8 de abril, de 18.00 a 20.00 horas, el Ateneo Obrero de Villaviciosa será escenario de la charla-coloquio ‘Vivencias dentro del espectro autista’, un encuentro en el que se abordará el autismo desde múltiples perspectivas. Habrá intervenciones sobre las grandes necesidades de apoyo a lo largo de la vida, el impacto en las familias, y la voz directa de personas autistas compartiendo sus experiencias. La jornada contará con la participación de profesionales como Carolina Benítez, pedagoga terapéutica, la psicóloga Mariló González, y testimonios como el de David de la Ballina o Fernando Somohano, entre otros. Además, durante estos días, el alumnado de 3º de ESO del IES Víctor García de la Concha recibirá charlas específicas sobre autismo, dentro del compromiso de la asociación por llevar la sensibilización a las aulas.

Para Noelia de Andrés, que este año participa por primera vez como parte activa de la asociación, estas iniciativas son “imprescindibles para acercar a la población al autismo, romper estereotipos y recordar que las personas con discapacidad no viven en otro mundo, sino que forman parte de este y merecen una inclusión real”. Desde Raitana lo tienen claro: la clave está en informar, visibilizar y avanzar hacia una sociedad más comprensiva y respetuosa con la diversidad.