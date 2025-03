Peón y Candanal inauguran su remozada sede vecinal, "ejemplo de buena política municipal"

Este domingo se ha celebrado el acto de inauguración de la rehabilitación del edificio-sede de la Asociación de Vecinos del Valle de Peón y Candanal, situada en Fonfría. Se trata de un inmueble construido en piedra y madera por los propios vecinos, que se inauguró en 1922, y que presentaba graves deficiencias en la cubierta y carpinterías de madera, que ahora con la reforma financiada por el Ayuntamiento de Villaviciosa, y cien años después, darán nueva vida al edificio.

El acto ha sido organizado por la Asociación de Vecinos y consistió en una misa en la iglesia parroquial por todos los socios ya fallecidos y un acto posterior en la sede, después de que se celebrara la asamblea anual.Además del presidente de la asociación, Eliseo Vallina, asistierom el Alcalde del concejo, Alejandro Vega Riego; el concejal de Obras, Marcos Ortiz; el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa, Juan Luis Fernández, y el presidente del Patronato de la Fundación CTIC, Roberto Paraja; su exdirector General Pablo Priesca, y el técnico José Antonio González.

Las obras ejecutadas que han permitido rehabilitar por completo la cubierta y carpintería de madera del edificio, que se encontraba totalmente deteriorada, ha sido posible gracias a dos convenios de colaboración firmados entre el Ayuntamiento de Villaviciosa y la Asociación de Vecinos del Valle de Peon y Candanal, con una inversión total de 70.000 euros, financiados con cargo al presupuesto municipal.

La Asociación de Vecinos de El Valle de Peón y Candanal es una asociación privada, sin ánimo de lucro, dedicada primordialmente a la defensa general de los intereses de sus asociados, el examen y estudio de los problemas que afectan a los vecinos de la zona a que el ámbito territorial de la asociación se refiere, así como la promoción de las posibles mejoras de las condiciones de vida comunes. La asociación originaria antecedente de la actual, es una de las más antiguas del municipio, fundada en 1922.

En concreto, el 8 de agosto de 1922, se constituyó la Sociedad de Ganaderos de Peón, bajo la advocación de San Antonio de Padua como sociedad de seguro sobre la vida del ganado vacuno propio de cado uno de los socios. Su domicilio inicial,se fijó en la escuela pública del pueblo y quedó registrada el 19 de agosto de 1922 en el Negociado de Relaciones Sociales. En 1928, se vio la necesidad de construir un edificio propio logrando en primer lugar la cesión de terrenos por parte de los propietarios José Fiera Alvarez (Peón) y Senén F. Turueño (Castiellu) que los cedieron gratuitamente. El día 5 de agosto de 1928 se colocó la primera piedra y el 1 de enero de 1930 se inauguraba el edificio.

En 1986, la actual asociación de vecinos El Valle de Peón y Candanal inicia su actividad ,recuperando el edificio mediante su acondicionamiento y mejora y recuperando su actividad en defensa de los intereses vecinales. Se aprueban sus estatutos, que se inscriben inicialmente en el Registro de Asociaciones con posterioridad, en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias.

La asociación había trasladado al Ayuntamiento el mal estado en que se encontraba la cubierta desde hace años, lo que aconsejaba acometer a la mayor brevedad posible actuaciones de sustitución de la misma que garantizaran la conservación y seguridad del edificio. En dicho local se llevan a cabo actividades municipales, talleres variados, actividades de confraternización, así como iniciativas de promoción de la salud en colaboración con el programa Rompiendo Distancias de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra. Igualmente, cuenta con servicio de podología, se encarga de la gestión de un punto limpio y de un telecentro propio que garantiza el acceso a las nuevas tecnologías a los vecinos de El Valle de Peón y Candanal, manteniendo así mismo sinergias de colaboración con el CTIC, lo que demuestra el uso continuado así como el interés y necesitad para los vecinos y vecinas de las parroquias de Pión, Candanal y aledañas, junto con Arroes recientemente reconocidas con el Premio Princesa de Asturias al Pueblo Ejemplar, precisamente por la labor en favor del colectivo.

El Alcalde aseguró que "hoy se ve un ejemplo de lo que es la política local, útil para los vecinos, pues con esta obra continuamos y honramos la memoria de aquellos campesinos de Peón y Candanal de hace más de 100 años, que, en peores circunstancias, se unieron en una asociación de solidaridad y ayuda mútua, y construyeron con su esfuerzo, este edificio". "Desde 1922, Peón y Candanal ya fueron ejemplares por ello, y como Alcalde, me siento orgulloso de haber podido ayudar a mantener esta gran obra de nuestros antepasados, para el presente y el futuro”, añadió. “También deja en evidencia que cuando se trata de cosas como ésta que son buenas para nuestros vecinos, no debería hacer división entre partidos, y desgraciadamente, estas obras, como otras, no han contado con el apoyo de la oposición”, concluyó Vega.