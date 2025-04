"El cultivo de manzana en Asturias está en declive"

Sergio Álvarez-Requejo Pérez se crió entre manzanos, los que crecían en la ya desaparecida Estación Pomológica de Villaviciosa de la que fue director su padre, Sergio Álvarez-Requejo Morán, fallecido en 2007 y recordado por su importante labor para modernizar el campo y poner en valor la producción sidrera asturiana. Ingeniero agrónomo como su progenitor, se dedica a mantener su pomarada de manzanos y realizar trabajos de diseño de plantaciones.

-¿Cómo ve el cultivo de manzana en Asturias?

-Lo observo con bastante pesimismo. Está en declive. Cada vez hay menos plantaciones y las que quedan están muy envejecidas y mal cuidadas. Me he estado informando sobre la venta de árboles, que es un buen indicador. Un viverista en Villaviciosa me dijo que hace diez años vendía más de 30.000 árboles injertados sobre el patrones clonales, y ahora está en unos 5.000. Y de los de patrón franco, unos 6.000.

-¿Y eso qué se debe? ¿No hay suelo, no hay gente..?

-Las dos cosas, pero principalmente falta de gente. Se abandona el campo. Los propietarios de las manzanas de sidra son todos gente muy mayor. En general no entra nadie nuevo. También he estado hablando con un intermediario de fruta recién retirado, sobre cómo ve el sector: cree que de aquí a unos pocos años no habrá nada de manzana. Cuando trabajaba en esto había pueblos en los que podía comprar 500 toneladas de manzana. Si ahora voy, lograría 20 ó 30 toneladas. Es la norma en todo el concejo de Villaviciosa, que es lo más representativo en manzana.

-¿No se cultiva manzana?

-Hay varios problemas muy graves. Primero, todos lo sabemos, la manzana se paga muy mal, tiene unos precios ridículos. Se trae de fuera, que es mucho más competitiva y baja los precios de la nuestra. Viene sobre todo de Francia, de Alemania, de Checoslovaquia... Se trae también porque aquí no hay para cubrir las necesidades.

-Ya, pero si se trae de fuera y a buen precio, la de aquí nunca rentará...

-Así es, tal como están las cosas no puede ser rentable. Aquí no se produce lo suficiente porque los precios son bajos y no compensa cultivar, y los precios bajan porque entra más barata de fuera. Es muy difícil que se pueda cambiar esta situación.

-¿Cómo romper ese círculo?

-Lo primero es atajar lo que considero una gran estafa: se está vendiendo sidra de Asturias hecha con manzana que no es asturiana.

-La sidra DOP está hecha con manzana de aquí.

-Sí. Me refiero al resto de fuera de la denominación, que se dice "de Asturias" pero no está hecha con manzana de aquí. Apenas mezclan algo cuando hay que mejorar la de fuera.

-Es que si no se cultiva manzana aquí poco margen hay para producir mas, ¿no?

-De momento sí hay manzana para producir más, pero sus precios siguen siendo bajos. La manzana de la DOP está más o menos unos 7 o 8 céntimos más cara que la otra. Muy mal pagado. Así no estimula la producción. La DOP no acaba de imponerse, no alcanza el 20% de cuota de mercado. No consigue fortalecer el sector cosechero.

-Algo se podrá hacer, ¿no?

-Lo primero que lo que se llame "sidra de Asturias" esté elaborada exclusivamente con fruta de aquí. Lo lógico sería que la Consejería de Medio Rural tuviese contraetiquetas para toda la que se produce en Asturias. Las botellas deberían tener algún tipo de logo muy vistoso, algo que las haga fácilmente reconocibles por el cliente final, o incluso no permitir que la botella tradicional se utilice para envasar nada que no sea sidra con manzana asturiana. No sé si es posible hacerlo, ni siquiera si es legal, lo que está claro es que hay muchos intereses creados y esta medida perjudicaría a mucha gente. Pero estoy convencido que el consumidor no aceptaría sidra servida en otra botella, y que preguntaría, y que pediría una de aquí. Aumentaría la demanda de nuestra manzana, subiría el precio y la gente se animaría a plantar...

-Usted defiende el cultivo intensivo frente al extensivo tradicional.

-Sí. En Asturias todos los organismos que están un poquitín implicados en el mundo de la manzana parece que defiende el tipo de plantación tradicional. Son árboles injertados sobre un patrón franco, que es el que proviene de una semilla. Sobre ese patrón se injerta la variedad. El resultado son árboles muy grandes. La pomarada tradicional era una explotación mixta de manzana y pasto. Se empeñan en promocionar este tipo de cultivo cuando prácticamente ya no existe en ningún sitio, solo queda aquí.

-¿Nostalgia que lleva a error?

-Sí, una especie de nostalgia por aquel mundo rural que fue y que ya realmente está en vías de extinción, si no desaparecido ya.

-Entonces, la pomarada de toda la vida no vale.

-Son poco productivas y poco precoces. Tardan más de diez años en alcanzar la plena producción. ¿Qué tienen de bueno? Que son muy rústicas, apropiadas para las personas que quieren trabajar poco, ponen estos árboles y con poco más que limpiar algo la finca, la mantienen. Lo que ha habido hasta ahora, que ha mantenido nuestra industria sidrera, ha sido ese tipo de plantaciones. Pero la población que las sostenía ha desaparecido o está en vías de hacerlo. Volver a lo mismo ya no es solución.

-¿La alternativa?

-Plantaciones semiintensivas, más modernas, que tampoco lo son tanto. Ya se empezaban a implantar en Asturias antes del año 82, cuando cerraron la Pomológica. Estuve en Inglaterra hace más de 40 años y había plantaciones fantásticas de este tipo. Aquí fracasaron.

-¿Cómo son?

-Los árboles son más pequeños y suelen ser formados con un eje central. Cuanto más pequeño sea el árbol, más cuidado requiere y más trabajo requiere por parte del agricultor. Es el gran problema. La inversión es más alta también. Pero producen muchísimo más.

-¿Cuánto?

-Tres o cuatro veces más que las otras. Son las que se usan en toda Europa. En Francia, por ejemplo, hablan de 40.000 kilos por hectárea y año. En Inglaterra, entre 35.000 y 50.000.

-Y la extensiva asturiana, ¿cuánto?

-Los datos son muy confusos. Hay mucho secretismo. Pero por lo que publica la DOP se podría pensar que anda por las diez toneladas por hectárea y año. O sea, cuatro veces menos.

-La vecería, otro gran problema.

-Uno de los más grandes. La manzana de sidra es muy vecera, pero en intensivo se puede controlar más, no sería tan acusada. Una cosa es producir los años pares un porcentaje admisible, digamos un 50 ó 60% de lo que se produce en un año impar, y otra cosa es lo que sucede aquí, que muchas plantaciones no producen nada los años pares o tan poco que no compensa recoger la manzana. En esto tiene mucho que ver que se estén utilizando árboles grandes, en los que es más difícil controlar la vecería, más si no se cuidan. En parte, por eso se trae manzana de fuera.

-¿La de mesa asturiana, una opción poco aprovechada?

-Es que no se cultiva. Yo estoy ahora con una plantación, pequeña. Está en su tercer año. El año pasado saqué unos 1.500 kilos. La manzana de mesa asturiana es excelente. No hay ninguna en el mercado que se le pueda igualar.

-¿Cree ventajoso que la manzana asturiana contase con una denominación de origen o IGP, ayudaría al cultivo?

-Es que hay muy pocas. Me sorprendería que la lanzaran. Sería comenzar la casa por el tejado.

-Le veo muy pesimista. Y eso que ahora hay un revival con que el reconocimiento de la Unesco .

-Me gustaría ser más optimista. Esto tiene que explotar y entonces empezará a haber algo. Insisto: debe pagarse más la manzana y atraerá más a la gente. Espero que no sea demasiado tarde. Es un problema viejo, de siempre. No el único, otro es la falta de preparación. Para producir, para llevar una plantación moderna hay que tener unos conocimientos mínimos. No hay asesoramiento ni a quien acudir.

-¿El Serida?

-El Serida es un centro de investigación que seguro que tiene grandes logros, pero me parece que vive un poquitín divorciado del campo, anda a otras cosas. Están muy volcados en el cultivo ecológico, no en la producción.

-La declaración de Patrimonio Inmaterial, ¿no le dice nada?

-Esperemos que dé un tirón al consumo. Con la sidra que producimos, si se vendiese más, el porcentaje de la hecha con manzana asturiana va a ser todavía más bajo. No creo que solucione el problema. De hecho los viveristas se quejan de que esta está siendo una de las peores campañas de venta de manzanos.

-Los vascos, ¿son competidores?

-Producen mucho menos que nosotros. Cerca del 21% de la producción nacional, mientras que en Asturias, el 73%. Pero tienen una cosa muy buena, que venden la botella carísima, allí sí es rentable plantar manzanas. Valoran mucho lo suyo; nosotros, no.

-¿Qué cultivo ve puntero?

-El kiwi es rentable. En Asturias tenemos un clima que produce fruta de muy buena calidad. El kiwi es una. Muy bueno. Al no ser un cultivo tradicional, está muy profesionalizado.

-¿Y los frutos rojos?

-No conozco de cerca el arándano, pero me cuentan que está entrando en crisis por temas de comercialización, pues aprietan mucho a los productores. No es cultivo fácil, requiere mucha mano de obra de recogida y es muy perecedero. Además, la mosca les está haciendo mucho daño.

-¿Y el aguacate?

-Está por ver. Estamos un poquitín en el límite del clima. Quedan muchas incógnitas.

-Ya para acabar, Sergio, ¿queda algo de legado de su padre?

-Yo creo que sí. Con la Pomológica se produjo la modernización de la industria y el lanzamiento de un sector que había pasado una gran crisis en los sesenta. Fue en su época cuando se empezó a hacer la colección de variedades de manzanas por toda Asturias. Él fue el creador del Festival de la Manzana de Villaviciosa, que ahí sigue y fue el primero. La pena es que se cerró la Pomológica para crear el Serida. Ambos organismos podrían convivir. Son cosas diferentes. También cerraron los viveros de la Pomológica, que vendían entre 120 y 150 mil manzanos de sidra todos los años. En aquella época se plantaban muchos manzanos. Por suerte tomaron el relevo viveristas privados. En Asturias se ha hecho mucho daño a la manzana.