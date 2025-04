La mejor faba IGP de Asturias es de Valdés: Fabes El Tareno triunfa en Villaviciosa

Villaviciosa puso este domingo el broche de oro a las XXXI Jornadas de les Fabes con la entrega de premios de los distintos certámenes organizados en su marco. El concurso de la Mejor Faba IGP Asturiana fue uno de los platos fuertes del día. La victoria fue para Javier Menéndez, de Fabes El Tareno (Valdés), quien no pudo ocultar su emoción. “Estoy contentísimo, súper ilusionado, no me lo esperaba… Merece la pena el esfuerzo y trabajar todo el año para esto”, dijo tras recibir el galardón. El segundo premio recayó en Quinta Martínez (Grado), y el tercero en Finca La Villa (Pravia).

A pesar de una campaña complicada, los productores valoraron positivamente la experiencia. “Hubo menos producción, pero buena calidad y la venta fue excelente”, señaló Miguel Rodríguez, tercer clasificado del concurso. Lucía Valdés, productora maliayesa, explicó que, aunque el agua perjudicó la cosecha, “se compensó por la buena venta”. Otros, como los responsables de Fabes Vegargüelles o Fabes La Barreda, reconocieron que, aunque no fue una campaña abundante, estas jornadas son clave para mantener el contacto con el consumidor y visibilizar la faba asturiana. Precisamente este esfuerzo extra de los productores fue gratamente valorado por la consejera de Educación, Lydia Espina, que, como consejera y como maliayesa, quiso estar presente en el acto de clausura. “Estas jornadas son ya un referente regional y nacional. La faba es identidad, cultura, empleo y turismo, y desde el Gobierno del Principado seguiremos apostando por el sector”, aseguró.

Uno de los momentos más seguidos del día fue la cata en directo del concurso de fabada asturiana y fabes con tropiezos para cocineros no profesionales, organizado por Gustatio y desarrollado en la plaza cubierta. En total fueron once los participantes en la categoría de fabada asturiana y tres en la de fabes con tropiezos. La expectación fue máxima y el público asistente pudo presenciar la manera que el jurado tenía de degustar cada plato, así como su posterior deliberación y la entrega de premios. En la modalidad de fabada asturiana el premio fue para Valentín Somoano, seguido por Mari Amor Vega y María Dolores Martínez. En la de fabes con tropiezos, María Isabel Valdés logró el primer y segundo premio, siendo sus fabes con rabo de toro las vencedoras, mientras que María Oliva Palacio obtuvo el tercero.

La creatividad y la tradición también fueron reconocidas dentro del concurso de decoración de los puestos. El premio al mejor puesto del Mercáu de Primavera fue para María Dolores Costales, de Güerta El Ferreru. Fabes Los Trillizos, Chusmiel, y Fabes La Barreda completaron el listado de galardonados en la categoría de decoración. También se conocieron los ganadores del concurso de exposiciones de fabes y mundo rural organizado por el Ayuntamiento, en el que los participantes fueron diversas asociaciones vecinales del concejo. Se impuso la Asociación de Vecinos Puente de San Juan de Amandi, seguida por las de El Valle de Peón y Candanal, La Capilla de Poreñu, y San Justo y Pastor.

Así se vivió la entega de premios de los diferentes concursos de las XXXI Jornadas de las Fabas de Villaviciosa / C. V.

Con este acto, finalizan las XXXI Jornadas de las Fabes, y el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, realizó un balance muy positivo de las mismas. “Este año, además de en lo tradicional y en que lógicamente se facilite que los productores puedan vender su producto y promocionarlo, que los restaurantes vendan los menús, habíamos centrado también el foco en los problemas del sector. No podíamos ser ajenos a esa realidad y la verdad es que en las tres jornadas técnicas que se han celebrado se han aportado tanto un análisis riguroso de la problemática y posibles soluciones, como una exposición de las ayudas que el gobierno de Asturias está habilitando para el sector”

El primer edil tampoco se olvidó del gran éxito del X Capítulo de la Cofradía Amigos de las Fabas, y reiteró la intención del gobierno municipal de que estas jornadas sean reconocidas como Bien de Interés Turístico Regional. “Sería la quinta de Villaviciosa y eso le podrá permitir dar un nuevo impulso para el futuro”, expresó.