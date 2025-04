Los pequeños reptiles que "invaden" un estanque de Villaviciosa: "Es extraño que haya tantos"

El Parque Ballina de Villaviciosa, conocido por su riqueza en flora y fauna, ha sorprendido esta primavera a vecinos y turistas con la inusual aparición de una decena de galápagos de Florida. La presencia de estos reptiles, tanto adultos como crías, ha generado sorpresa y admiración entre los visitantes, quienes disfrutan observándolos mientras toman el sol sobre las rocas o nadan por las aguas cristalinas de los estanques del parque.

Entre los sorprendidos se encuentra la valenciana Rosa Pesquera, quien capturaba imágenes del entorno sin esperar encontrar tortugas entre los nenúfares. "Siempre vengo a este parque por sus plantas, en especial los papiros y los nenúfares, pero nunca había visto tortugas aquí. No sé cómo han llegado, y si han sido abandonadas, no me parece bien. Aun así, una vez aquí, hay que respetarlas y cuidarlas, como se hace con el resto de plantas y animales del parque", dice asombrada por encontrar estos reptiles subtropicales en Villaviciosa

Elvira Gago, leonesa de El Bierzo, también expresó su extrañeza y a la vez entusiasmo al descubrir a estos galápagos. "Ha sido toda una sorpresa encontrarme con ellos. Algunos son bastante grandes, pero también hay tres crías diminutas, con colores preciosos. Da gusto verlos tomando el sol con las patas estiradas. Veo que muchos visitantes, como yo, han venido a verlas, espero que las cuiden", señala como amante de los animales.

Una de las tortugas / V. Alonso

Para los jubilados maliayos José Manuel Alonso, Luisa Vega, Mario Hernández y Encarna Acebedo, la aparición de los galápagos ha añadido un atractivo inesperado a sus paseos diarios por el parque. "Siempre hemos visto algunas tortugas, pero nunca más de cuatro o cinco. Este año hemos contado hasta diez, incluso en el estanque grande por primera vez. Además, hay tres muy pequeñas que caben en la palma de la mano, con colores brillantes que son preciosos. Nos resulta muy exótico verlas", afirman los cuatro vecinos..

A pesar de que esta especie está considerada como invasora, y tiene sus detractores, de lo que no hay duda es que en este parque de Villaviciosa son toda una atracción para los visitantes. Muchos se muestran entusiasmados por la oportunidad de observar tan de cerca estos animales, que ya cuentan con numerosos admiradores