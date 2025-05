Luka Winter trabaja desde Villaviciosa en una serie de fantasía hecha con IA: "Con formación y tecnología hoy se puede hacer magia"

Desde Villaviciosa, con una imaginación que no entiende de límites, Eva González —o Luka Winter, como firma sus obras— está levantando un proyecto que conjuga tradición y tecnología con un sello muy personal. Se trata de la serie "Asturias Mágica", una historia de fantasía épica dividida en 18 capítulos con un protagonista inolvidable, Llorian, un druida celta que regresa a las costas asturianas en busca de una reliquia mágica capaz de salvar el "Árbol de la Vida", fuente del poder de los druidas. El viaje de Llorian lo llevará a recorrer comarcas y parajes icónicos de toda Asturias, enfrentándose a una criatura mitológica diferente en cada episodio, como el cuélebre, el busgosu o la guaxa, entre otros.

Pero no es solo entretenimiento. La serie también incorporará elementos didácticos sobre gastronomía, historia, costumbres y monumentos de cada rincón de la región. “Va a ser una forma de mostrar lo mejor de Asturias desde la fantasía, pero también desde el conocimiento. No se trata de poner al druida a dar clase con una pizarra, pero sí de enseñar con una narrativa envolvente”, explica González.

Luka Winter escribe los guiones, diseña los personajes, crea los escenarios, edita, anima y narra. Todo el proceso lo hace ella misma, con herramientas de IA pero también con mucho trabajo artesanal. “La IA no lo hace por ti. Tienes que saber cómo usarla, darle instrucciones, probar y probar hasta lograr lo que tienes en mente. Yo no necesito cámaras ni equipos de rodaje, para lo cual necesitaría mucho dinero para desarrollar lo que estoy haciendo, pero sí quemo ordenadores de tanto trabajar”, ríe.

La serie está en desarrollo, y si ninguna plataforma la adquiere, la emitirá a través de su canal de YouTube, Enigma AI Productions, aunque ya está en conversaciones con instituciones para buscar apoyo en la promoción. También planea lanzar una campaña de crowdfunding y está gestionando subvenciones, aunque insiste en que “esta serie se va a hacer, sea con ayuda o sin ella, es el proyecto más importante que he creado, la primera serie elaborada enteramente con IA, y no me voy a frenar por falta de apoyos”.

Además de esta iniciativa, la artista es emprendedora en Villaviciosa, con “La Cueva del Trasgu”, tienda física pero también con presencia online. En las estanterías hay desde alimentos típicos —con especial atención a los pequeños productores locales— hasta artesanía, libros, música, merchandising, tazas, camisetas y productos culturales con sello asturiano y celta. Pero también, y aquí empieza lo singular, se integrará un proyecto audiovisual protagonizado por personajes mitológicos creados con inteligencia artificial. El protagonista de estas campañas será un trasgu reinterpretado.

"No veremos al típico duende, anciano y refunfuñón, sino un niño travieso y carismático llamado Xicu el Trasgu que protagonizará vídeos y contenidos promocionales. Queremos que sea la imagen viva de la tienda, que la gente le identifique, que enseñe recetas elaboradas con los productos que vendemos, e incluso que hable con los clientes”, cuenta González, entusiasmada. Entre los productos con los que contará para la venta online se encuentran sus “paquetes anti-morriña”, destinados, sobre todo, a aquellos asturianos que viven fuera “para cuando echen de menos la tierrina”.

Además, la tienda contará con un espacio cultural para lecturas, cuentacuentos, conferencias y actividades educativas. Un lugar en el que la cultura asturiana pueda explicarse y compartirse con quienes llegan de fuera. “Asturias ha cambiado mucho en los últimos años. Viene gente de otros países y regiones, y creo que es importante que puedan conocer nuestra cultura desde un enfoque entretenido y creativo”, cuenta la promotora del negocio.

Detrás de todo ello está su enorme bagaje artístico. Eva González comenzó pintando retratos al óleo con solo 9 años y desde entonces ha estado ligada al mundo artístico en múltiples vertientes. Se pasó al arte digital, formándose en inteligencia artificial en inglés con profesionales internacionales y terminó especializándose en AI Filmmaking, o cine con inteligencia artificial. Una combinación de conocimientos técnicos y sensibilidad creativa que ha convertido en su seña de identidad. “La inteligencia artificial no es mágica ni fácil. Si tienes talento artístico, te ayuda a expandirlo. Pero sin visión, lo que haces no tiene alma”, alega.

Eva González compagina todo esto con otros proyectos creativos: está escribiendo "una novela gótica que saldrá este verano", prepara un libro ilustrado de mitología asturiana, diseña cuentos y libros para niños, y tiene un grupo musical gótico virtual, Alchemia Noctis, cuya música ya puede escucharse en Spotify. Todo lo artístico lo firma como Luka Winter, un seudónimo que, según explica, la ayuda a crear una marca coherente para su obra, sobre todo de cara al público internacional. “Quería algo que sonara universal, que no se supiera si soy mujer o hombre, ni de dónde vengo. Aunque luego me presento como Eva y ya está”, bromea. “Con imaginación, formación y tecnología, hoy se puede hacer magia, literalmente”, concluye.