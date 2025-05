“Pura Raza”: las vidas que hicieron pueblo en Villaviciosa, reunidas en un libro contra el olvido

Villaviciosa tiene memoria. Y ahora, también tiene un libro que la guarda. “Pura Raza (Tomo I) 50 vidas de la Villa” recoge las mini-biografías de medio centenar de personas que, desde distintos ámbitos y momentos, marcaron la historia reciente del concejo. Un homenaje colectivo a los que construyeron, muchas veces en silencio, la identidad de un pueblo.

Adolfo Sánchez, autor del proyecto, y su mujer, Victoria Martínez, que lo acompañó en todo el proceso como apoyo, son los responsables de esta obra que se presentará el viernes 10 de mayo a las 19.30 horas en el Ateneo Obrero de Villaviciosa. “Esto nació sin plan previo. Empecé a publicar en Facebook historias de personas de Villaviciosa conocidos, y la gente empezó a pedirme más. Al dejar de hacerlo, me decían: ‘¡pero si nos prestaba mucho leer esas cosas!’. Y así surgió la idea del libro. Hablamos con el Ayuntamiento, contamos con una subvención municipal para tener una pequeña ayuda para desarrollar el libro, por eso es colaborador del proyecto, y así empezó un poco todo”, explica Adolfo Sánchez.

De aquel impulso espontáneo y personal ha nacido ahora un volumen de más de 200 páginas que es, sobre todo, una reivindicación de las raíces del concejo. Personas como Teresa Martínez, más conocida como “Teresita la de los helados”, Antonia Salvatierra, “Sor Puy”, que fue el alma del antiguo hospital, Maximino Riera, fundador de LAGISA, la Central Lechera de Gijón, José Fernando Busto, miembro del Consejo Fundador y Rector de Caja Rural y socio fundador y miembro del Consejo de Central Lechera Asturiana, o Juan Balart, antiguo director de Nestlé, son algunos de los nombres que figuran en este primer tomo. Pero también hay fontaneros, corresponsales de prensa, tenderas o vecinos populares. “Cada historia tiene su valor. Cada persona que aparece tiene una historia detrás, no hay una más importante que otra”, afirma el matrimonio.

El proceso de elaboración fue, sobre todo, colaborativo. Sánchez y Martínez se basaron principalmente en testimonios familiares y anécdotas contadas en primera persona. “No queríamos inventar nada. Queríamos que fueran los propios familiares quienes nos contaran lo que recordaban de ellos, lo que sabían. Y lo hicimos con el mayor respeto”, explica Victoria Martínez. De ahí que algunas historias hayan cobrado un valor especial, como la de una mujer nonagenaria que recibió en mano el primer ejemplar impreso poco antes de fallecer, pudiendo leer lo que habían escrito sobre su madre, Avelina Cayado. “Poder llevárselo en vida, que reconociese a su madre y que ojease el libro, fue un momento muy emocionante”, recuerdan ambos.

Además del relato biográfico, el libro incluye un capítulo especial dedicado al Festival de la Manzana, donde se reconoce la labor fundacional de cuatro vecinos que pusieron en marcha este evento sin haber recibido, hasta ahora, un agradecimiento oficial. Se trata de Miguel Palacios, Sergio Álvarez-Requejo, Esteban Díaz y Pablo Sánchez. “Sin ellos, no habría festival. Era de justicia dedicarles un espacio”, afirma el autor.

Además de su venta en La Librería de la Villa, otras instituciones, como la biblioteca pública, en el Ateneo, la Fundación José Cardín y otras asociaciones y espacios culturales del concejo contarán con sus copias del libro. “Queríamos que no fuera un libro que se quede en la estantería, sino que esté disponible para todo el mundo, para que se lea, se recuerde y se mantenga vivo”, afirman.

El proyecto, que está pensado como trilogía, tendrá más volúmenes. Ya en el segundo de ellos la idea del matrimonio es recoger historias del resto del concejo. “Nos queda mucha gente. Y mucha gente nos ha dicho: ‘oye, ¿por qué no pusiste a fulano?’… Pero es que esto no es una enciclopedia. Había que escoger, y todos los que están, están por algo. Claro que falta mucha gente, no solo de la Villa, sino de todo el concejo, y por eso queremos seguir ampliando”, explica Sánchez.

Porque en Villaviciosa, como en tantos lugares, la historia también la escriben los tenderos, las maestras, los médicos rurales, los músicos, las mujeres con paciencia y los hombres con oficios olvidados. Pura Raza pone nombres, rostros y memoria a todas esas vidas que, sin hacer ruido, hicieron pueblo.