Cáritas hace una etapa simbólica del Camino para visibilizar la realidad de las personas sin hogar

Un centenar de personas sin hogar, acompañadas por voluntarios y personal de Cáritas Diocesana de Oviedo, caminaron juntas ayer un pequeño tramo de la ruta jacobea a su paso por Valdediós. No fue una actividad más, sino una para la reivindicación, enmarcada en la campaña estatal "El Camino de Santiago es largo y está lleno de obstáculos", para visibilizar la realidad de este colectivo.

El recorrido, breve pero intenso, concluyó con una visita al monasterio y una comida en el albergue de peregrinos. Fue un día para compartir, que reunió a personas participantes en los proyectos de Cáritas en Asturias de distintos puntos del Principado. Zoraida Sienra, responsable del programa de personas sin hogar, explicó que esta actividad busca "romper con el aislamiento" y ofrecer "una experiencia de comunidad real" a personas que, por circunstancias muy diversas, han quedado fuera de los márgenes sociales. "Queremos que se entienda que nadie vive la misma vida ni parte del mismo punto. No todo el mundo juega con las mismas cartas. El camino es largo, pero tiene metas, y acompañarnos en él es esencial", defendió.

Sienra destacó asimismo que, desde el punto de vista de Cáritas, no todo el mundo sin hogar vive en la calle. "Hay gente que lo hace en una vivienda con condiciones que están muy lejos de que sea posible llamarla hogar, y a esas personas también les damos las herramientas que puedan necesitar para empezar de nuevo", explicó.

En ese acompañamiento, la naturaleza se convirtió ayer en escenario y refugio. "Ha sido muy agradable, y fíjate que lo querían hacer aunque lloviera", añadía Sienra. "Para alguien que ha dormido en la calle, no es lo mismo estar frente a una iglesia para cobijarse que entrar en ella para conocerla. No es lo mismo buscar dónde dormir que caminar junto a otros compartiendo historias. Ese cambio de mirada lo cambia todo", detalló.

Entre los participantes, las emociones estaban a flor de piel. Hanane Azroul, de origen marroquí nacida en España, contaba que "cada actividad de estas es un mundo" porque "permite salir del entorno pequeño y monótono" en el que muchas veces se vive.

"Sacamos nuestro yo interior. Nos despejamos, conocemos gente, nos reímos. Yo, aunque tenga asma, subí las cuestas disfrutando como una enana", relataba entre risas, agradecida por el gesto y la oportunidad.

También Eric Ramos, recién llegado de Barcelona, expresó su gratitud por el trabajo de Cáritas. "No todo el mundo te da un plato de comida, una ducha o una cama sin pedir nada a cambio. Me he sentido acogido. Es gente maravillosa", afirmaba. Fue su primera excursión de este tipo, pero asegura que no será la última.

Del otro lado del acompañamiento, Claudia Melendi, voluntaria ovetense, habló del aprendizaje recibido. "Trabajar como voluntaria con gente que vive estas realidades te ofrece miradas distintas. En situaciones difíciles, buscan el lado positivo. Te hace reflexionar sobre lo que tienes y cómo a veces nos quejamos sin motivo. Ellos me han enseñado mucho", asegura.

La jornada terminó entre abrazos, fotos y comida compartida. Pero lo más importante fue el mensaje de que cada persona merece ser escuchada, comprendida y acompañada en su camino. Porque, como recordó Zoraida Sienra, "un hogar no es solo un techo, es un lugar donde puedes soñar, crecer, disfrutar y compartir, y eso es lo que estamos tratando de construir juntos, paso a paso".