Gerardo Ruiz abrió las Jornadas Gastronómicas de la Llámpara en Quintes y Quintueles, que se extienden hasta el día 18

Gerardo Ruiz Alonso, doctor en Educación Física y entrenador físico del Real Sporting de Gijón durante 22 años dio ayer el pistoletazo de salida a las Jormadas Gastronómicas de la Llámpara en Quintes y Quintueles. El acto, seguido por abundante público, incluyó una selección de bailes regionales a cargo del Grupu Folclóricu Les Xanines de Quintes. Posteriormente, se celebró una espicha para los socios de la Sociedad Cultural Recreativa Clarín en el centro cultural.La programación continúa hoy con la representación de la obra de teatro “El Disparate” del Grupu de Teatru Carbayín.

Este año, en el que se cumple la edición número 37 de la cita, participan en esta cita culinaria seis establecimientos. En Quintes Castañón y Casa Kilo, y en Quintueles Desi–Pochi, The Green- Hotel Artiem, Lola Melón y Parrilla Isidro.

La XXXVII edición de las Jornadas Gastronómicas de la Llámpara, Fiesta de Interés Turístico Regional, ha vuelto a demostrar que es una cita que va mucho más allá de lo culinario. Y este 2025, lo hace con un acento muy especial en el fomento de la lectura y la imaginación infantil. El XVI Concurso de Cuentos Infantiles “Félix Pardo”, uno de los pilares culturales de las jornadas, ha batido récords con 333 relatos recibidos desde distintos rincones, y se ha consolidado como un certamen de referencia en su género.

Este año, además, se ha dado un paso más hacia la participación activa del alumnado local, ya que los once cuentos finalistas fueron seleccionados por el jurado y enviados a los niños y niñas de sexto curso del Colegio Rural Agrupado Les Mariñes, aula de Quintes, quienes también ejercieron de jurado en la elección final. “Queríamos que los más pequeños no solo leyeran, sino que se sintieran parte del proceso. Y lo han disfrutado mucho”, destaca Dioni Novel, secretario de la Sociedad Cultural Recreativa Clarín y presidente de la asociación vecinal La Parpayuela.

El premio, dotado con 1.000 euros, ha sido para el escritor colombiano Gustavo Adolfo Bedoya Sánchez, por su obra “Un ladrido en el espacio”, firmada bajo el seudónimo “Laika”. Profesor de literatura, doctor en Historia y experto en literatura colombiana, Bedoya ha participado en múltiples talleres y certámenes internacionales. Aunque no podrá recoger el premio en persona, enviará un vídeo de agradecimiento que será proyectado durante el acto de entrega, previsto para el domingo 18 de mayo. El cuento ganador, junto con los otros finalistas, dan fe del nivel creativo y narrativo de esta edición, que ha cruzado fronteras sin perder el arraigo local.